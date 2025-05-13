——拉美各界人士热切期待习近平主席出席中拉论坛第四届部长级会议开幕式并发表重要讲话

经中拉双方共同商定，中国—拉美和加勒比国家共同体论坛第四届部长级会议将于5月13日在北京举行。国家主席习近平将出席会议开幕式并发表重要讲话，回顾中拉关系发展，阐述中拉命运共同体重要理念的丰富内涵、实践成就和广阔前景，提出发展中拉关系的新倡议新举措。接受本报记者采访的拉美和加勒比国家各界人士表示，习近平主席出席会议开幕式并发表重要讲话，将为中拉关系行稳致远注入新动能，将向全世界发出团结协作、共同应对全球性挑战的清晰信号，为维护世界和平稳定贡献智慧和力量。

“进一步推动拉中关系朝着平等、互利、创新、开放、惠民方向发展”

中拉论坛自正式启动以来已走过十年历程，通过双方的共同努力，论坛机制日趋完善，逐步建立起一个领域广泛、层次多元的合作与对话平台。在中拉论坛正式运行十周年之际举办第四届部长级会议具有重要标志性意义。

委内瑞拉中国问题研究中心主任艾马拉·格德尔说：“习近平主席将出席拉中论坛第四届部长级会议开幕式并发表重要讲话，显示了中方对本次会议和拉中关系发展的高度重视，将进一步推动拉中关系朝着平等、互利、创新、开放、惠民方向发展。”

秘鲁太平洋盆地经济理事会前秘书长米格尔·科尔达诺·罗德里格斯表示，拉中论坛已成为推动南南合作最具系统性和战略眼光的平台之一。论坛致力于促进拉中共同发展，在推动拉中对话和务实合作方面取得突出成果。

阿根廷外交部前副国务秘书拉米罗·伊西多罗·奥尔多基表示，拉中论坛第四届部长级会议的举行再次彰显中国对拉美国家的一贯支持。相信中国与拉美和加勒比国家将在基础设施、贸易和人文等领域进一步加强合作，助力双方人民携手走向更加美好的未来。

中拉论坛第四届部长级会议将通过多份成果文件，涉及双方在科技创新、经贸投资、人工智能、金融、基础设施、农业粮食、工业和信息化、能源矿产以及共建“一带一路”等领域合作具体举措，展现中拉在求和平、谋发展、促合作方面的坚定决心。

“中国已成为很多拉美国家的主要贸易伙伴，目前已与5个拉美国家签署了自贸协定。”厄瓜多尔—中国商会会长马加莉·凯塞多表示，厄中自贸协定正式生效一年来取得积极成果，经贸合作成为拉中关系持续走深走实的缩影。“拉中论坛正式运行十周年，取得了意义非凡的进展，这主要得益于中国和拉美国家在多领域的协作。”

“拉中论坛正式运行十年来，在推动双方关系进一步发展上取得了重大进展，”巴西里约大都会研究所执行秘书西奥·舒克表示，拉中贸易额持续增长，中国与拉美地区在能源、农业、科技等关键领域的合作，深刻改变了拉美地区的经济面貌。双方在基础设施领域的合作，对提升区域互联互通和国际竞争力具有重要推动作用。



“为拉中双方加强协调、共谋发展提供了重要的对话平台”

十年前，中拉论坛首届部长级会议在北京成功举行，正式开启中拉关系双边合作与整体合作并行互促的新阶段。十年来，在元首外交战略引领和双方共同努力下，中拉论坛建立了部长级会议、中国—拉共体“四驾马车”外长对话、国家协调员会议等机制，搭建起中拉整体合作的四梁八柱。

“我期待拉中在创新、应对气候变化、数字经济、新能源以及包容性增长等领域进一步拓展合作。”巴拿马亚洲战略研究中心研究员埃尔梅尔·米兰达表示，拉中论坛在推动拉中机制化对话与务实合作方面发挥了关键作用，有助于双方开展政策协调和联合行动，为促进拉美和加勒比地区团结与发展发挥了建设性作用。

智利安德烈斯·贝略大学拉美中国问题研究中心主任费尔南多·雷耶斯·马塔表示，十年来，拉中论坛始终秉持共商共建共享原则，提出了一系列具有前瞻性和可操作性的合作倡议，为推动拉中关系和各领域务实合作作出了贡献。

“拉中论坛第四届部长级会议对秘鲁和拉美地区意义重大。”秘鲁《秘鲁人报》社长费利克斯·帕斯表示，拉中论坛对于秘鲁以及整个拉美地区有着深远影响，拉中合作正在取得有目共睹的成果。

哥伦比亚埃斯特尔纳多大学国际关系学教授莉娜·贝尔特兰表示：“在当前百年变局加速演进、国际格局持续深刻调整的背景下，拉中论坛第四届部长级会议为全球南方合作注入了新活力，也为拉中双方加强协调、共谋发展提供了重要的对话平台，符合双方人民的共同期望与根本利益。”

“拉中合作将为构建更加公正合理的国际秩序作出更大贡献”

习近平主席先后6次访问拉美和加勒比地区，在双多边场合同地区国家领导人密集互动，亲自擘画中拉关系发展蓝图，引领中拉关系进入平等、互利、创新、开放、惠民的新阶段，赋予中拉命运共同体深刻内涵。

“拉中论坛是践行真正多边主义的重要平台，这体现在论坛兼顾拉美国家的多元性特征，能够回应不同国家的发展诉求。”巴西应用经济研究所国际研究部高级研究员马尔科·奥雷里奥·德门东萨表示，“中国是可预期、可信赖的合作伙伴，拉美国家期待继续深化对华合作。”

古巴国际政治研究中心中国问题专家爱德华多·雷加拉多表示，中国支持拉美和加勒比地区一体化进程，拉中合作基于平等互利、尊重主权和互不干涉内政。这不仅深化了中国与拉美各国的双边关系，也为构建包容、可持续的区域一体化奠定基础。“中国通过打造区域价值链、加强基础设施与数字化建设，帮助拉美和加勒比地区突破经济发展的瓶颈，更好地融入全球经济。”

墨西哥前联邦众议员布拉西尔·阿科斯塔·培尼亚表示，拉中务实合作契合拉美国家发展需求，尤其在当前全球经济不稳定性、不确定性增加的背景下，其重要性更加凸显。“拉中关系的深化，有助于增强发展中国家的集体抗压能力，推动全球经济秩序朝着更加公正平衡的方向发展。”

巴西瓦加斯基金会经济学家夏华声表示，反对霸权强权、倡导平等互利是拉中双方共同追求。拉中论坛对于帮助拉美和加勒比地区深度融入全球制造业链条、提升区域和国际贸易水平具有关键作用。中国企业可以通过合资企业等方式，协助拉美地区实现再工业化，共同开发人工智能、可再生能源等新技术。

“在贸易保护主义、单边主义抬头的背景下，拉中务实合作彰显了多边主义与自由贸易原则的重要性。”舒克说，通过强化政策协调、深化经济纽带，拉中双方不断凝聚全球南方国家力量，进一步向国际社会清晰传递合作共赢的时代强音，“我们期待会议取得积极成果，坚信拉中合作将为构建更加公正合理的国际秩序作出更大贡献。”

（本报里约热内卢、墨西哥城、布宜诺斯艾利斯5月12日电 记者陈一鸣、宋亦然、时元皓、谢佳宁、许放）

《 人民日报 》（ 2025年05月13日 02 版）

(责编：卫嘉、白宇)