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何立峰在会见世界贸易组织总干事伊维拉时指出：

中方坚定支持多边主义和自由贸易，支持世界贸易组织在全球经济治理中发挥更大作用

2025年05月13日06:13 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社日内瓦5月12日电  （记者王娅楠、马汝轩）当地时间5月11日晚，国务院副总理何立峰在日内瓦会见世界贸易组织总干事伊维拉。

　　何立峰表示，以世界贸易组织为核心的多边贸易体制是国际贸易的基石，在全球经济治理中发挥着重要作用。各方应在世界贸易组织框架下通过平等对话解决分歧和争端，共同维护多边主义和自由贸易，促进全球产业链供应链稳定畅通。中国将继续全面深入参与世界贸易组织改革，支持世界贸易组织发挥全球贸易“稳定器”作用，维护发展中成员正当权益，为应对全球共同挑战作出更大贡献。何立峰还应询介绍了中美经贸高层会谈有关情况。

　　伊维拉表示，当前全球经济和贸易增长面临严峻挑战，世界贸易组织成员应共同捍卫开放和以规则为基础的多边贸易体制，加强在国际贸易问题上的对话和合作，推动世界贸易组织在促进贸易自由化便利化和实现全球可持续发展上发挥更大作用。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月13日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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