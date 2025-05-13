5月10日至11日，中美经贸高层会谈在瑞士日内瓦举行。经过双方的共同努力，此次会谈坦诚、深入、具有建设性，达成重要共识，取得实质性进展。双方一致同意建立中美经贸磋商机制，迈出了通过平等对话协商解决分歧的重要一步，为进一步弥合分歧和深化合作打下了基础、创造了条件。国际舆论对此予以高度评价。这再次证明，维护中美经贸关系健康、稳定、可持续发展，符合两国和两国人民的根本利益，也有利于全球经济增长。

中美经贸关系的稳定与否关系到全球经济走向。中美日内瓦经贸会谈联合声明表示，两国政府均认识到双边经贸关系对两国和全球经济的重要性，认识到可持续的、长期的、互利的双边经贸关系的重要性。本次中美经贸高层会谈取得实质性进展，大幅降低双边关税水平，美方取消了共计91%的加征关税，中方相应取消了91%的反制关税；美方暂停实施24%的“对等关税”，中方也相应暂停实施24%的反制关税。全球市场的积极反响表明，这一举措符合两国生产者和消费者的期待，也符合两国利益和世界共同利益。

作为发展阶段、经济制度不同的两个大国，中美双方在经贸合作中出现分歧和摩擦是正常的，关键要以两国元首重要共识为指引，本着相互尊重、和平共处、合作共赢的原则，通过平等对话协商，找到妥善解决问题的办法。历经几十年发展，中美供应链、产业链、价值链相互交融、深度互嵌。中美经贸关系的本质是互利共赢，对抗冲突、打贸易战不符合中美任何一方的利益。从美国农产品出口受限到全球供应链震荡，从企业成本推高到消费者物价上涨，贸易战的负面外溢效应波及全球市场的稳定与信心。国际人士一再发出“没有人能从贸易战当中获益，关税政策会造成‘双输’”“保护主义没有出路，合作共赢是人心所向”的理性声音。本次中美经贸高层会谈取得的成果表明，平等对话协商是解决双方分歧的正确道路，符合中美继续探寻两个大国正确相处之道的需要。

此次中美经贸高层会谈为双方后续谈判奠定了基础、明确了前提、设定了条件。这是一个好的起点，但要从根本上解决问题，还需要美方彻底纠正单边加税的错误做法，不断加强互利合作，和中方一道积极落实今年1月17日两国元首通话重要共识，本着相互开放、持续沟通、合作和相互尊重的精神，继续推进相关工作。中国坚定不移推进高质量发展，扩大高水平对外开放，持续优化营商环境。美方应与中方相向而行，以中美的合作共赢办成更多有利于两国和世界的大事、实事和好事。

中美日内瓦经贸会谈的意义不仅在于达成的具体成果，更在于中美双方重新确认了平等对话协商解决分歧的路径。未来之路也许并不平坦，但中方愿同美方一道，以此次中美经贸高层会谈为良好基础，继续以解决问题的务实态度，保持对话势头，深挖合作潜力，拉长合作清单，做大合作蛋糕，推动中美经贸关系健康稳定发展，造福两国和世界人民。

《 人民日报 》（ 2025年05月13日 02 版）

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