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一座户籍人口仅七千人的滇西小镇，却有三万多人侨居国外——

大山深处有侨乡（边城见闻）

本报记者 侯露露 屈 佩 杨文明
2025年05月13日06:05 | 来源：人民网－人民日报
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　　和顺图书馆外观。
　　人民网记者庄志斌摄

　　尹宪章在家中翻阅老照片。
　　人民网记者 庄志斌摄

　　尹家“花大门”门楼。
　　人民网记者庄志斌摄

　　图片来源：云南省地理信息公共服务平台
　　审图号为云S（2023）46号

　　和顺古镇风景。
　　人民网记者 庄志斌摄

　　位于和顺古镇的李继东家。
　　本报记者 侯露露摄

　　和顺古镇远景。
　　人民网记者 庄志斌摄

　　开栏的话

　　周边是中国实现发展繁荣的重要基础、维护国家安全的重点、运筹外交全局的首要、推动构建人类命运共同体的关键。中国同周边国家的友好交往史是一部生动的文明交流互鉴史，蕴含着“贯四时而不衰，历夷险而益固”的深厚情谊，在新时代不断展现新的气象与活力。

　　本报今起推出“边城见闻”专栏，通过实地采访中国陆地边境地区的地市州盟，讲述中国与周边国家文化交流、民心相通、经贸往来等故事，见证中国与周边国家亲诚惠容行大道、命运与共开新篇的实践。

　　

　　说起大山深处，人们往往联想到“偏僻”“封闭”的意涵，何况是在中国大西南的横断山脉深处。

　　但云南保山市的边陲小镇和顺，情况却恰恰相反。这里户籍人口仅7000人，却有3万多侨胞生活在缅甸、泰国、美国、加拿大等10多个国家和地区，被誉为“西南第一侨乡”。

　　记者来到这一滇西小镇，感受到一种非同寻常的文化氛围。这里曾是各国商贾云集的重要驿站，西南丝绸之路穿越于此。在漫长的历史长河中，和顺人靠着骡驮马运，将商号开到海外，又驮回四海风物，驮回科技文化和开放思想，驮回一个璀璨生辉的丝路侨乡。

　　昔日走夷方，今日看开放

　　和顺隶属云南腾冲，古称“阳温暾”。600多年前的明洪武年间，川湘等地将士远道而来，设卫分屯戍守边疆，“三分差操，七分耕种”，逐渐生根繁衍。据说他们抵达这块西南边地时恰逢冬日，阳光洒在坝子上，一片温暖，故名之“阳温暾”。后因三合河绕村而过，更名为“河顺乡”。此后又取“士和民顺”之意，改名“和顺乡”。

　　“吾乡中/天地小/而且薄瘦，不得已/为家贫/不得不走，

　　办棉花/买珠宝/回家销售，此乃是/吾乡人/衣食计谋……”

　　退休后，李继东喜欢在家带着小孙女读这首《阳温暾小引》。他是土生土长的和顺文化人，最大的爱好是研究和顺、腾冲的历史，曾参与编写《腾冲史话》等多本著作。

　　和顺西北是物产丰富、出产宝石琥珀的缅甸。“随着人口不断繁衍，耕地不足的矛盾日益突出，和顺人开始前往缅甸、印度等周边国家经商。”李继东说，《阳温暾小引》正是一部当时滇西人到缅甸等国经商——和顺人称为“走夷方”的指南。

　　和顺所处的腾冲（古称“腾越”）地区一直是西南丝绸之路的要冲。早在公元前4世纪，就有驮着蜀布、丝绸、漆器的商队从川蜀地区进入云南，沿滇西方向翻越高黎贡山后，西出腾越，到达缅甸、印度、阿富汗等国——这条道路又被称为“蜀身毒道”（印度古称“身毒”），也就是西南丝绸之路。

　　千百年来，骡驮马运，无数物资在这条古道上流动。美国记者埃德加·斯诺1931年所著《马帮旅行》中，曾记述过他眼中的滇西古道。书中提及他在从大理往腾冲途中，遇到许多马帮。马帮首领“骑一匹精力旺盛的小马驹，头戴一顶软皮帽，帽檐上插着一根雉鸡毛，好一副豪侠气概”。

　　一组数据印证了斯诺的描述。20世纪初，每天有1万多匹骡马、30多个国家的货物在这条古道上流动；和顺人创办的近百家商号中有60多家跨国商号，分支机构遍设国内各大商埠和南亚、东南亚等地。“内地的丝绸、农特产品销往缅甸，欧洲的‘洋货’，缅甸的棉花、翡翠销往中国。”李继东说。

　　时至今日，在缅甸、泰国的不少地方，还能看到和顺人创办的老商号、工厂、医院、学校等遗存。改革开放后，更有源源不断的物资流通与人员往来。商贸兴盛、文化交融，腾冲仍是连接中国与南亚、东南亚的桥梁之一。

　　文化包容形成和顺之美，文明交流带来智慧之光

　　走进和顺，只见一幢幢粉墙黛瓦的民居依山而建，高低错落，用火山石铺筑的小巷纵横交错。和顺现存百余间古老民居，不少是从乾隆年间开始修建，最终形成一个庞大的民居建筑群。

　　尹家“花大门”就位于其间。“花大门”得名于其美丽繁复的门楼设计。房主尹宪章老先生今年80岁，他带我们参观家中陈设：客厅墙上挂着意大利的挂钟，房间一角摆放着英国的缝纫机，阳台的铁质栏杆也来自英国，柜子里还有来自德国的煤气炉。

　　“我小时总是看到祖父用这个煤气炉烧水喝茶。”尹宪章幼时跟随父亲在缅甸生活，他的祖父当年到缅甸从做小本生意起家，后与同乡共同创办“宝盛和”商号，几代人靠着自己的努力回乡建起三层大宅。

　　和顺人有句顺口溜：“罗马的钟，英国的门，捷克的灯罩，德国的盆”。一屋装下四海风物，这些“走夷方”的和顺人用辛劳所得买回家乡的“西洋货”，也是中外交往给和顺留下的深深烙印。建筑、饮食、语言、服饰……“中西合璧”的生活是和顺人的日常，也是文化包容、文明交流互鉴的见证。

　　当年“走出去”的和顺人，还“带回来”许多先进技术和理念。携带铅印机、石印机回国，开设印刷局；捐资创办华侨中学——益群中学；为打破瑞典、日本的火柴垄断，建起中国人自己的火柴厂……

　　走进和顺图书馆的藏书室，一本本发黄的图书仿佛把人带回历史深处。“走出国门的和顺人看到了世界的发展，越发认识到教育的重要性，于是自发捐款在家乡建起图书馆。”和顺图书馆馆长寸宇说。

　　图书馆建立后的数年间，和顺一直是腾冲乃至邻近各县抗日新闻的发布中心和宣传中心。为了满足和顺人“看世界”的需要，图书馆还办起报纸，从简单的电讯到《腾越日报》，不少新闻是由当时图书馆工作人员用收音机收听后“漏夜刻印”。

　　《腾越日报》的创办者李生庄，曾担任和顺图书馆第二任馆长。他的弟弟，就是著有《大众哲学》的艾思奇。兄弟二人的成就与侨乡的浓厚文化氛围分不开。“和顺人天然具有国际视野。”寸宇说，多元文化的交融碰撞给了和顺人更广阔的视野，这视野又带着一代代和顺人走出家乡、走向世界。

　　促进更多经贸合作，培养更多文化使者

　　如今，在“花大门”老宅里，尹宪章的儿子尹沧鼎开起了民宿，“这些年，政府鼓励发展旅游业，我们把老房子重新维修、进行现代化改造后开门迎客，生意很不错。”

　　“酒店非常漂亮，主人的家族已在这座房子里生活了近两个世纪。”一位在“花大门”民宿住了两晚的荷兰游客在旅行网站留下这样的点评。这座老房子改造的民宿在旅行网站上拥有4.7的高评分。

　　“跟祖辈比起来，和顺人如今的生活好了，不再因为穷而‘走夷方’。年轻人如今走出去，是为了见识更大的世界。”尹沧鼎给我们看家中族谱，这个跨越两个世纪的家族，如今在海外生活着近百人。逢族中大事，海外的家人会回到和顺。

　　和顺图书馆里，《和顺乡》摆在一层的展示桌上。这份杂志有着近百年历史，如今仍在继续出版，每当新一期杂志出版，工作人员都会给海外侨胞寄去许多本。

　　李祖清是《和顺乡》的忠实读者，也是作者之一。作为出生在缅甸曼德勒市的第三代华人，李祖清人生大部分时间都花在了促进中缅文化交流和教育合作上——创办缅甸曼德勒福庆学校，开设缅甸第一家孔子课堂，还在缅甸五个省两个邦开设56个汉语教学点，面向社会招生，学生人数达到5000余名。

　　《和顺乡》“海外乡音”栏目经常刊登李祖清的文章，比如《缅华教育新使命》一文，谈及要培养精通中缅文化的桥梁使者，“人文交流必须双向化，让缅甸人了解中国，也要让中国人了解缅甸，这是我们在缅华人的职责，更是使命！”

　　世界腾冲，天下和顺。如今，和顺所在的腾冲境内有国家一级口岸猴桥口岸，以及滇滩、自治、胆扎3条省级边境通道，这里依然是中国与周边地区经贸合作、文化交流的重要前沿。

　　在和顺西北约70公里的猴桥口岸，记者看到满载的货车往来不断，将缅甸的香蕉、西瓜等新鲜水果出口至中国，也将中国产的百货、建材等运往缅甸。从猴桥口岸至缅甸密支那市的二级公路完成提级改建后，200公里路程的行车时间由原来的8小时缩短至约3小时，物资、人员往来将更加便捷。

　　古道蜿蜒，骡铃声远。从穿越崇山峻岭的骡驮马运到四通八达的高速公路，和顺古镇书写了一部跨越数百年的中外文明对话史。当夕阳为和顺图书馆的飞檐镀上金边，马帮歌会的旋律与缅甸民谣在巷陌交织，这座大山深处的侨乡仍在书写新的文化交流篇章。

　　（本报记者朱思雄、张远南、刘玲玲、李茂颖参与采写）

　　

　　链接·云南保山

　　保山市位于云南省西部，是中国通往南亚、东南亚的陆上通道枢纽，是云南省开发较早的地区，境内腾冲市为云南重要的近代工商业发祥地之一。

　　保山也是全国的重点侨乡之一，是云南省在海外华侨华人最多的地区。目前，保山全市常住人口为240多万人，而保山籍海外华侨华人就有50.4万人，分布在缅甸、泰国等30多个国家和地区。近年来，保山侨务工作以亲情乡情为纽带，广泛联系海外侨胞，通过举办侨胞联谊座谈会、慰问演出、“侨爱心·光明行”等活动，凝聚侨心、增进情谊，扩大侨乡影响力。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月13日 18 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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