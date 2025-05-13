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贵在观念开放（记者札记）

刘玲玲
2025年05月13日06:05 | 来源：人民网－人民日报
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　　一个国家和地区的对外开放，首先是人的对外开放，特别是观念的开放。如果人思想禁锢、心胸封闭，那就不可能有真正的对外开放。

　　滇西的边陲小镇和顺位于大山深处，这里成为“西南第一侨乡”，离不开一代一代和顺人敢于“向外看”“走夷方”。马帮铃声中传来异域语言的回响，宗祠匾额旁悬挂起南洋风情的窗棂，马背上驮回的“西洋货”摆进“三坊一照壁”的院落……和顺人在崇山峻岭间开辟出一条文化交流、经贸往来的通道，培育了开放的眼界和包容的胸襟。

　　正是这种眼界与胸襟，千百年来形成了和顺以开放、包容为特征的品格，驱动和顺人走出家乡、走向世界，走出了“天下和顺”。乡虽小，却有全国最大的乡村图书馆；人不多，却有3万多侨胞生活在世界各地。

　　处“内陆”而不“内敛”，居“深处”亦可“深远”。和顺所反映的，是日益融入14亿多中国人民血液的开放观念。开放的中国，将继续做世界文化交流的“会客厅”，全球合作的“连接器”。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月13日 18 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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