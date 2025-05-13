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秘鲁多举措挖掘出口行业潜力

中国连续十年成为秘鲁第一大贸易伙伴

本报记者 宋亦然
2025年05月13日06:04 | 来源：人民网－人民日报
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　　近日，秘鲁出口和旅游促进委员会发布2024年出口数据显示，秘鲁全年出口总额达746.64亿美元，同比增长15.6%，出口占国内生产总值的26.2%。秘鲁经济和财政部部长何塞·萨拉迪表示，从中长期发展趋势看，秘鲁出口额有望突破1000亿美元，展现出较强的增长潜力。

　　分行业来看，2024年秘鲁农产品、冶金及金属加工三大非传统出口行业表现突出。其中农产品出口额达116亿美元，同比增长21.6%。秘鲁出口和旅游促进委员会主席里卡多·利莫表示，非传统出口行业收入创历史新高，占国内生产总值近9%，不仅为经济增长注入新动能，还显著带动了地区就业。此外，依托安第斯山脉与亚马孙地区的生物多样性资源，阿亚库乔、乌卡亚利、普诺和库斯科等地区出口实现快速增长，部分地区增幅超过100%，成为拉动秘鲁外贸增长的新引擎。

　　近年来，出口在秘鲁经济发展中的地位愈加重要。秘鲁外贸旅游部部长德西卢·莱昂强调：“每一个出口集装箱，都关联着秘鲁农民、渔民、制造商，以及产业链上每一位从业者的切身利益，承载着众多就业岗位与发展机遇。”基于此，秘鲁政府将促进出口列为重点工作，持续推出系列举措。

　　秘鲁出口和旅游促进委员会2012年启动了“出口之路”项目，以提升企业管理水平，加速国际化进程，增强中小企业国际竞争力。该项目根据企业出口经验与实际需求提供差异化服务，包括起步阶段的基础服务，以及针对特定产品和优先出口行业的专属服务。2024年，“出口之路”项目累计为8000余家企业提供咨询服务，其中约1800家企业将2900余种产品销往161个国家和地区，出口总额达242.79亿美元。同时，秘鲁出口和旅游促进委员会在全国范围内开展454场宣传培训活动，积极组织企业参加国际展会，助力企业拓展海外市场。

　　除政策扶持外，自贸协定也为秘鲁出口增长提供有力支撑。目前，秘鲁已与22个国家和地区签署自贸协定，为其产品进入重点市场创造优惠条件。2024年，基于这些贸易协定的出口额达649.9亿美元，占秘鲁出口总额的87%，有效推动了对外贸易发展。

　　中国市场在秘鲁全球贸易版图中占据重要地位。秘鲁外贸旅游部最新报告显示，2024年中秘贸易总额为397.58亿美元，同比增加10.9%。其中，秘鲁对华出口额为252.25亿美元，同比增长9.2%，中国市场占秘鲁出口总额的34%。中国海关总署数据显示，2025年1至3月，中国与秘鲁双边货物进出口额为113.78亿美元，同比增长8.9%。自2014年以来，中国已连续10年成为秘鲁第一大贸易伙伴。

　　2024年11月，位于秘鲁首都利马以北的钱凯港正式开港，进一步加强了秘鲁与亚洲国家的贸易联系。据悉，钱凯港运营前3个月货物吞吐量超2.92亿美元。钱凯—上海直航开通首月，上海口岸对秘鲁进出口总额达46.8亿元人民币，同比增长46.1%。“我们对中国市场的期望非常高。”秘鲁内政部长胡安·何塞·桑蒂瓦涅斯表示，钱凯港将使秘鲁成为拉美地区的重要枢纽，必将为秘鲁经济做出巨大贡献，随着秘中双方经贸合作持续推进，两国贸易有望迎来更广阔发展前景。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月13日 16 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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