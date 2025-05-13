新华社柏林5月12日电 （记者车云龙）德国联邦外贸与投资署12日发布的《2024年外国企业在德国投资报告》显示，中国企业去年在德投资热度不减，项目数量达199个。

报告显示，2024年共有1724个外国投资项目落户德国，同比微降2%。其中，中国投资项目数量基本与2023年持平，保持第三位，仅略低于美国和瑞士。报告说，中企去年在可再生能源领域继续保持活跃，项目数达31个；电子和自动化、交通与物流也是主要投资领域。从业务类型看，约1/4投资项目涉及生产与研发。

报告撰写人、德国联邦外贸与投资署专家托马斯·博扬表示，中国继续位居德国投资主要来源国前列，德国也是中国在欧洲投资布局的最大受益方。他指出，中企越来越聚焦可再生能源、电池供应链、汽车、医疗技术、机器人等领域，尤其是这些行业的软件解决方案。

博扬还说，除德国外，中企对外投资活动在全球范围内同样保持强劲增长势头，尤其在新冠疫情结束后增幅显著。

德国联邦外贸与投资署是德国政府负责对外贸易和对内引资的机构，为进入德国市场的外国公司提供咨询和支持。该机构每年发布外国企业在德投资报告，所统计项目均为绿地投资或扩建项目，并购不在统计范围内。

《 人民日报 》（ 2025年05月13日 16 版）

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