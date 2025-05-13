本报南宁5月12日电 （记者庞革平）近日，中柬（南宁）橡胶生产基地在广西南宁综合保税区揭牌。广西壮族自治区党委常委、南宁市委书记农生文，南宁市市长侯刚，柬埔寨王国参议院主席洪森亲王顾问、东盟中小企业经济贸易发展委员会执行主席陈杰克共同见证揭牌。

推动中柬（南宁）橡胶生产基地建设是南宁市从地方层面落实中柬两国领导人达成的重要共识，以及落实广西与柬埔寨签署《积极推动共同建设中国—柬埔寨产业园谅解备忘录》的具体行动。基地由柬埔寨亚洲农产品期货交易中心有限公司、泰国京泰控股集团合资建设，厂房面积约7500平方米，其中生产车间约2000平方米，成品仓库5500平方米，配备1条可年产量为2.4万吨天然橡胶干搅生产线，配套橡胶加工研发中心、仓储中心，由泰国国家橡胶管理局专家牵头组成的科研团队提供技术支持与现场管理，预计2025年纳入规上工业企业统计；2026年预计可实现年度工业产值10.8亿元，年纳税不低于5400万元。

《 人民日报 》（ 2025年05月13日 16 版）

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