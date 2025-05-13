新华社北京5月12日电 中共中央政治局委员、外交部长王毅12日在京集体会见来华出席中拉论坛第四届部长级会议的安提瓜和巴布达、巴哈马、巴巴多斯、多米尼克、格林纳达、圭亚那、牙买加、苏里南、特立尼达和多巴哥等加勒比建交国外长及代表。

王毅说，今年是中拉论坛成立十周年。十年来，中加全面合作伙伴关系驶入快车道，各领域合作取得显著成果。所有加勒比建交国领导人实现访华，一大批重点中加合作项目投入使用或顺利推进，人文交流日益活跃。论坛助力中加彼此成就，也促进了南南合作，提升了全球南方影响力。

王毅表示，加勒比国家是中拉论坛不可或缺的成员。展望未来，双方要深化政治互信，在涉及彼此核心利益问题上继续相互支持。要推进务实合作，高质量共建“一带一路”，助力加勒比国家加快自主发展。要促进人文交流，中方将提供更多政府奖学金及培训名额。要加强多边协作，构建更加公正合理的全球治理体系。中方将继续为加方应对气变提供帮助，支持加方在国际事务中发挥更大作用。

加勒比各国外长等表示，感谢中方长期以来对加勒比国家基础设施等关键领域提供的有力支持，助力加勒比国家改善人民福祉，提升经济韧性，加快可持续发展。一个中国原则是加中关系的基石，加勒比各国将继续坚定恪守。加方期待以中拉论坛为平台加强南南合作。

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