新华社北京5月12日电 中共中央政治局委员、外交部长王毅12日在京分别会见中拉论坛第四届部长级会议部分与会国家外长及代表。

会见古巴外长罗德里格斯时，王毅表示，习近平主席同迪亚斯-卡内尔主席在莫斯科举行富有成果的重要会晤，为中古关系指明了进一步前进方向。中方将继续支持古方维护国家主权和民族尊严、反对封锁制裁的正义斗争，推动中古命运共同体建设不断取得新成果。

罗德里格斯表示，衷心感谢中方坚定支持古巴反对封锁制裁，并为古巴克服经济困难提供宝贵帮助。古巴将继续坚定恪守一个中国原则，同中方落实好两国元首莫斯科会晤重要共识。

会见乌拉圭外长卢贝特金时，王毅表示，中乌相互理解、平等相待，打造了不同大小国家关系的典范。中方愿同乌方一道，深化高质量共建“一带一路”合作，以更牢固的政治互信、更高水平的互利合作、更密切的多边协作，不断丰富中乌全面战略伙伴关系内涵。

卢贝特金表示，乌方高度赞赏习近平主席提出的系列全球倡议，支持自由贸易，愿共同践行多边主义。乌方坚定恪守一个中国原则，支持“一国两制”方针。

会见秘鲁外长斯基亚莱尔时，王毅说，去年习近平主席同博鲁阿尔特总统实现互访，中方愿落实好两国元首重要共识，推动中秘全面战略伙伴关系不断迈上新台阶。两国元首共同宣布钱凯港开港，成为促进发展中国家团结合作、加快发展振兴的标志。中方愿同秘方深化各领域互利合作。

斯基亚莱尔表示，秘鲁坚定恪守一个中国原则，期待同中方深化政治、经贸、科技、文化等全方位合作，愿共同建设好钱凯港工业园区，进一步推进两国自贸合作，加快商签避免双重征税协定。

会见委内瑞拉外长希尔时，王毅说，习近平主席同马杜罗总统在莫斯科举行了富有成果的会晤，为下阶段两国关系发展指明了方向。中方坚定支持地区国家团结自强，愿同委内瑞拉等拉美国家一道，反对霸道霸凌，维护国际正义。

希尔表示，委中建立全天候战略伙伴关系，各领域合作取得重要成果，委方对此感到满意和自豪。中国为捍卫联合国宪章等国际规则发挥重要作用，委方坚定支持中方正义立场。

会见圭亚那外长托德时，王毅说，中方愿同圭方以两国元首重要共识为指引，高质量共建“一带一路”，探索数字经济、绿色经济等新兴领域合作，深化医疗、教育、人文等交流合作。中方将鼓励中国企业赴圭投资兴业，助力圭方产业升级换代和经济自立自强。

托德说，圭亚那视中国为可信赖的好朋友，愿同中方深化互利合作，欢迎更多中国投资。圭方赞赏中方为完善全球治理发挥的领导力，愿共同坚持多边主义，维护国际法和国际规则。

会见尼加拉瓜总统国际合作顾问劳雷亚诺、外长詹特斯克时，王毅表示，中方愿同尼方巩固高水平互信，继续向尼提供力所能及的帮助，优先实施有利于尼加快自主发展的合作项目，支持中国企业赴尼投资兴业，相信尼方将继续坚持对华友好，提供良好营商环境。

劳雷亚诺表示，尼加拉瓜坚定恪守一个中国原则，反对滥施关税的单边行径。习近平主席提出的共建“一带一路”和三大全球倡议将助力世界实现和平、安全、稳定和发展，尼方予以坚定支持。

会见哥伦比亚外长萨拉维亚时，王毅祝贺哥伦比亚接任中拉论坛轮值主席国，表示中方愿同哥方共同努力，将本届部长级会议办成一次团结、务实、高效的中拉大家庭盛会。中方始终从战略高度和长远角度看待中哥关系，愿以两国建交45周年为契机，开展共建“一带一路”合作。

萨拉维亚表示，感谢中方对哥伦比亚和平进程和探索多元化发展努力的支持，哥方愿加入共建“一带一路”，并推动双方合作取得更多实实在在的成果，期待中方加大对哥投资。

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