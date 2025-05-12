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世界期待中美对话合作带来更多确定性和稳定性

2025年05月12日20:46 | 来源：新华网
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　　新华社北京5月12日电 世界期待中美对话合作带来更多确定性和稳定性

　　新华社记者宿亮

　　5月10日至11日，中美双方在日内瓦举行经贸高层会谈。此次中美经贸高层会谈坦诚、深入、具有建设性，达成重要共识，并取得实质性进展。双方一致同意建立中美经贸磋商机制。

　　近期，美国以各种借口宣布对包括中国在内的所有贸易伙伴加征关税，使原有成熟的全球供应链产业链被人为切断，以市场为导向的自由贸易规则被打破，各国经济发展受到严重干扰，伤害包括美国在内的各国人民福祉，伤害经济全球化。

　　目前，美国相关政策的负面影响正逐步放大。就美国自身而言，入港货船数量下降、零售商忧心货架空置、制造商担心断供、资本市场大幅波动。就世界经济而言，正常贸易秩序受到干扰、以规则为基础的多边贸易体制严重受损，全球经济不确定性显著上升……有分析指出，在全球供应链高度国际化的背景下，美国滥施关税可能给全球贸易带来“灾难性后果”。

　　正因如此，中美经贸高层会谈备受国际社会关注。

　　作为世界上最大的发展中国家和世界上最大的发达国家，中美经贸关系的本质是互利共赢。中美经贸合作给美国创造了大量就业机会，为中美两国企业创造了大量商机和利润，促进了美国产业升级，给美国消费者带来了实实在在的好处。

　　中美经贸关系既对两国意义重大，也对全球经济稳定和发展有着重要影响。两国经济总量超过世界三分之一，人口总数占世界近四分之一，双边贸易额约占世界五分之一，在全球经济体系中扮演着重要的角色。中美加强合作符合全世界的期待。

　　世界期待的，是中美尊重彼此核心利益和重大关切，通过对话找到妥善解决问题的办法。

　　此次中美经贸高层会谈后，多方人士表示，赞赏中美达成重要共识和实质性进展，期待双方通过进一步接触取得更多进展。世贸组织总干事伊维拉表示，会谈是向前迈出的重要一步，对此积极成果感到高兴。

　　美国彼得森国际经济研究所此前分析，中美取得共识将“为修复市场信心释放积极信号”。会谈结束后，美国纽约股市此前的颓势出现转机，股指期货波动上涨。率先开盘的亚洲主要股指日经225种股票平均价格指数高开100多点。

　　中方反复强调，中美经贸关系的本质是互利共赢，合作中双方难免会出现分歧和摩擦，关键要本着相互尊重、和平共处、合作共赢的原则，通过平等对话协商，找到妥善解决问题的办法，共同推进中美经贸关系稳定、健康、可持续发展。

　　国际社会普遍期待中美关系稳下来、好起来。面对当前百年未有之大变局，中美对话、合作能给两国和世界带来更多积极信号，也能为解决气候变化、粮食安全等全球性挑战提供动力。中美两国拥有广泛共同利益和广阔合作空间，应坚持“拉手”而不是“松手”，坚持“拆墙”而不是“筑墙”，做大合作蛋糕，为世界经济注入更多确定性和稳定性。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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