新华社日内瓦5月12日电 朝着解决问题的正确方向迈进——中美经贸高层会谈牵动世界目光

新华社记者韩洁 陈俊侠 齐易初

5月10日至11日，中美经贸高层会谈在瑞士日内瓦举行。

从中美双方释放的信息看，两天时间，双方进行了坦诚、深入、具有建设性的沟通，达成一系列重要共识，会谈取得实质性进展。

10日，会谈启动首日，记者在位于日内瓦湖畔科洛尼镇的弗龙特内体育中心，遇到一对陪孩子参加足球训练的中年夫妇。

身为联合国机构雇员的父亲对记者说，他从媒体上注意到中美经贸高层会谈正在日内瓦举行。“高关税必然伤害全球经济，希望今天的阳光天气能给会谈带来好兆头。”

此次中美双方选择在瑞士会谈，别具深意。

瑞士国际机构云集，凸显其中立身份。今年是中国与瑞士建交75周年，中国已连续多年成为瑞士第三大贸易伙伴，瑞士也是美国在欧洲的重要贸易伙伴。

在这样一个与中美双方都有着密切合作关系的地方举行会谈，恰恰印证合作共赢才是中美之间解决问题的正确选择。

美国前期加征关税政策不仅干扰本国企业正常生产经营和民众生活消费，还严重冲击全球经贸秩序，令世界经济发展蒙上阴影。

国际货币基金组织最新一期《世界经济展望报告》将2025年全球经济增长预期下调至2.8%，较今年1月预测值低0.5个百分点。报告指出，美国一系列关税措施及其招致的反制对全球经济造成“重大负面冲击”。

人们注意到，近来美国媒体对华盛顿加征关税做法的批评声音越来越多。彭博社5月9日报道说，从苹果公司到通用汽车，美国加征关税政策令本国各行各业遭受数百亿美元损失。《华尔街日报》报道直言，关税战没有赢家。

此次中美双方能坐下来谈，无疑为化解经贸摩擦提供了契机。世界贸易组织总干事伊维拉一直对美国关税政策给全球经贸发展带来的不确定性深表担忧。对于此次中美经贸高层会谈，她表示乐见中美双方朝着解决问题迈出重要一步，这对于两国乃至全球经济发展至关重要。

瑞士工商界人士也普遍认为，在全球多边贸易体制面临危机的当下，中美经贸高层会谈意义重大。

“中美会谈有利于缓和当下紧张局势，这对全世界来说都是积极的。”瑞士联邦副主席兼经济和教研部长帕姆兰如是说。

在瑞士西区经济发展署前署长、经济学家菲利普·莫尼耶看来，此次会谈的顺利举行，有助于降低全球贸易的不确定性。

“很高兴看到此次中美会谈能取得积极进展，这不仅利好两国经济发展，也将给全球经济带来深远影响。”SIMC瑞士国际医疗中心创始人及CEO菲利普·茨瓦伦对记者说。

风物长宜放眼量。朝着解决问题的正确方向相向而行、平等协商，让互利共赢成为“必选项”，不仅有利于中美两国，也是世界的共同期盼。

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