新华社北京5月12日电（记者许可、冯歆然）应国家主席习近平邀请，巴西联邦共和国总统卢拉于5月10日至14日对中国进行国事访问。外交部发言人林剑12日在例行记者会上表示，在当前变乱交织的国际形势下，卢拉总统此次访华具有重要意义。

林剑说，中国和巴西同为发展中大国、全球主要新兴市场国家、金砖国家和全球南方重要成员，两国关系始终走在中国同发展中国家关系的前列。去年中巴隆重庆祝建交50周年，习近平主席对巴西成功进行国事访问，两国元首共同宣布将双边关系提升为携手构建更公正世界和更可持续星球的中巴命运共同体，并将共建“一带一路”倡议同巴西发展战略对接。中巴关系进入新的历史阶段。

林剑表示，卢拉总统是具有重要影响力的拉美大国领袖和国际资深政治家。此访是卢拉总统第六次访华，也是2023年以来卢拉总统第二次访问中国。中方认为，在当前变乱交织的国际形势下，此访具有重要意义，将进一步丰富中巴命运共同体的战略内涵，展现中巴引领全球南方国家加强团结协作，促进地区和世界稳定繁荣的坚定意愿和责任担当。

“访问期间，卢拉总统还将出席中拉论坛第四届部长级会议开幕式等活动。中方高度重视巴西在拉美和加勒比地区事务中的重要作用，愿同巴方一道，推动中拉命运共同体建设不断取得新发展。”林剑说。

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