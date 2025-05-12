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外交部：台湾从来不是一个国家，过去不是，今后更绝无可能

2025年05月12日17:31 | 来源：新华网
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　　新华社北京5月12日电（记者许可、成欣）外交部发言人林剑12日指出，台湾从来不是一个国家，过去不是，今后更绝无可能。无论民进党当局说什么、做什么，都改变不了台湾是中国领土一部分的历史和法理事实，改变不了国际社会坚持一个中国原则的普遍共识。中国终将统一、也必将统一。

　　当日例行记者会上，有记者问：据报道，9日，台湾当局就中俄联合声明妄议“中国共产党对抗战的贡献”，称《开罗宣言》和《波茨坦公告》确认“中华民国”对台主权，台在历史、国际法和现实上从未属于中华人民共和国，“两岸互不隶属”才是国际社会普遍认知的台海现状。中方对此有何评论？

　　“有关言论再次充分暴露民进党当局歪曲历史、篡改事实、散布谎言谬论的惯用伎俩和不择手段谋求‘台独’分裂的邪恶本质。”林剑说。

　　林剑说，今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年，也是台湾光复80周年。在中国共产党倡导并建立的抗日民族统一战线旗帜下，中华儿女前赴后继、勠力同心，付出巨大牺牲打败了日本军国主义者，谱写了抗日战争胜利的伟大篇章。1945年台湾回归中国是二战胜利成果和战后国际秩序的重要组成部分。《开罗宣言》《波茨坦公告》《日本投降书》等一系列具有国际法效力的文件都确认了中国对台湾的主权，其历史和法理事实不容置疑。

　　林剑指出，世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。尽管海峡两岸尚未完全统一，但大陆和台湾同属一个中国、台湾是中国不可分割一部分的事实从未改变，也不容改变。这才是真正的台海现状。台湾从来不是一个国家，过去不是，今后更绝无可能。

　　“无论民进党当局说什么、做什么，都改变不了台湾是中国领土一部分的历史和法理事实，改变不了国际社会坚持一个中国原则的普遍共识。中国终将统一、也必将统一。”林剑说。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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