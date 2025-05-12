新华社北京5月12日电（记者许可）外交部发言人林剑12日表示，中方对印度和巴基斯坦实现停火表示支持和欢迎，期待印巴巩固和延续停火势头，通过对话谈判妥处分歧。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，印度和巴基斯坦于5月10日达成共识，同意立即停火。双方将于5月12日再次举行会谈。我们注意到，中共中央政治局委员、中央外办主任、外交部长王毅5月10日晚分别同巴基斯坦副总理兼外长达尔和印度国家安全顾问多瓦尔通电话，许多国家也为缓解印巴紧张局势发挥了积极作用，巴基斯坦总理夏巴兹对此表示感谢。请问中方对此有何评论？

林剑说，印度和巴基斯坦实现停火符合印巴双方根本和长远利益，有利于地区和平稳定，也是国际社会的普遍期待。中方对此表示支持和欢迎。

林剑表示，印度和巴基斯坦是搬不走的邻居，也都是中国的邻国。印巴局势紧张以来，中方一直同有关各方保持着密切沟通，呼吁印巴两国保持冷静克制，避免局势升级。5月10日晚，中共中央政治局委员、中央外办主任、外交部长王毅分别同巴基斯坦副总理兼外长达尔和印度国家安全顾问多瓦尔通电话，推动局势缓和降温，实现全面持久停火。巴、印双方都作出了积极表态。

“中方期待印度和巴基斯坦巩固和延续停火势头，避免冲突再起，通过对话谈判妥处分歧，回到政治解决的轨道上来。”林剑说，中方愿继续同印巴双方保持沟通，为实现印巴全面持久停火、维护地区和平稳定发挥建设性作用。

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