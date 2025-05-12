打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

外交部：期待印度和巴基斯坦巩固和延续停火势头

2025年05月12日17:00 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京5月12日电（记者许可）外交部发言人林剑12日表示，中方对印度和巴基斯坦实现停火表示支持和欢迎，期待印巴巩固和延续停火势头，通过对话谈判妥处分歧。

　　当日例行记者会上，有记者问：据报道，印度和巴基斯坦于5月10日达成共识，同意立即停火。双方将于5月12日再次举行会谈。我们注意到，中共中央政治局委员、中央外办主任、外交部长王毅5月10日晚分别同巴基斯坦副总理兼外长达尔和印度国家安全顾问多瓦尔通电话，许多国家也为缓解印巴紧张局势发挥了积极作用，巴基斯坦总理夏巴兹对此表示感谢。请问中方对此有何评论？

　　林剑说，印度和巴基斯坦实现停火符合印巴双方根本和长远利益，有利于地区和平稳定，也是国际社会的普遍期待。中方对此表示支持和欢迎。

　　林剑表示，印度和巴基斯坦是搬不走的邻居，也都是中国的邻国。印巴局势紧张以来，中方一直同有关各方保持着密切沟通，呼吁印巴两国保持冷静克制，避免局势升级。5月10日晚，中共中央政治局委员、中央外办主任、外交部长王毅分别同巴基斯坦副总理兼外长达尔和印度国家安全顾问多瓦尔通电话，推动局势缓和降温，实现全面持久停火。巴、印双方都作出了积极表态。

　　“中方期待印度和巴基斯坦巩固和延续停火势头，避免冲突再起，通过对话谈判妥处分歧，回到政治解决的轨道上来。”林剑说，中方愿继续同印巴双方保持沟通，为实现印巴全面持久停火、维护地区和平稳定发挥建设性作用。

(责编：岳弘彬、牛镛)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部