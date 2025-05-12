新华社布宜诺斯艾利斯5月11日电（记者张铎 孟鼎博）2025阿根廷“中国·上海电影周”11日在位于阿根廷首都布宜诺斯艾利斯的自由宫开幕，近百名当地民众前来观影。

开幕式上，主办方放映了在上海取景、讲述当代中国女性故事的影片《好东西》。电影周期间还将陆续播放《焚城》《乘风破浪》《飞驰人生》《攀登者》《急先锋》等多部中国电影。

自由宫文化中心主任瓦莱里娅·安布罗西奥说，电影具有跨越距离、连接世界的力量，上海和布宜诺斯艾利斯都有浓厚的艺术和文化氛围，希望以电影为语言，促进两国人文交流，使阿中友好更加深入人心。

中国驻阿根廷大使馆公参王晓旭说，中阿建交53年来，两国关系稳步发展，各领域交流合作不断扩大。中拉论坛第四届部长级会议即将在北京召开，希望中阿两国不断加强文明交流互鉴，为中阿关系发展和中拉整体合作奠定坚实民意基础。

上海城市影像展当天同时开幕，展出80余幅摄影作品以及纪录片和短视频，吸引阿根廷新闻界、文化界代表及当地观众近百人前来观展，影像展将持续至17日。

本次电影周活动和影像展由中国国家电影局、中国驻阿根廷大使馆、阿根廷文化国务秘书处指导，上海市电影局、阿根廷自由宫文化中心主办，上海电影（集团）有限公司、上海市电影发行放映行业协会协办。

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