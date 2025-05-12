新华社北京5月12日电 国务院新闻办公室12日发布《新时代的中国国家安全》白皮书。摘要如下：

前言

进入新时代，以习近平同志为核心的党中央创造性提出总体国家安全观，成立中央国家安全委员会，全面深化国家安全体制机制改革，加快推进国家安全体系和能力现代化，国家安全得到全面加强。

新时代的中国国家安全是总体的、系统的、相对的大安全，是以人民安全为宗旨、以政治安全为根本、以国家利益为准则的安全，是服务和促进高质量发展的安全，是根据经济社会发展动态调整的安全，是支撑进一步扩大高水平开放的安全，是在法治轨道上规范运行的安全。中国统筹自身安全和共同安全，反对安全泛化，不实施安全胁迫，不接受威胁施压，坚持独立自主、自信自立，把解决安全难题放在自身力量的基点上，坚持中国特色国家安全道路。

一、中国为变乱交织的世界注入确定性和稳定性

当前，中国进入以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的关键时期。面对外部环境变化带来的不利影响加深、内部风险挑战增多的复杂形势，中国统筹中华民族伟大复兴战略全局与世界百年未有之大变局，国家安全形势保持总体稳定、稳中有进，与亚太国家共同维护地区和平和发展，为动荡不安的世界注入可靠的稳定性。

二、总体国家安全观为新时代国家安全指引方向

总体国家安全观全面汲取了中华优秀传统文化精髓，系统总结了中国共产党维护国家安全理论成果和实践经验，是新中国成立以来第一个被确立为国家安全工作指导思想的重大战略思想，是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分，是当代中国对世界的重要思想理论贡献。

总体国家安全观强调，坚持以人民安全为宗旨、以政治安全为根本、以经济安全为基础、以军事科技文化社会安全为保障、以促进国际安全为依托，统筹发展和安全，统筹外部安全和内部安全、国土安全和国民安全、传统安全和非传统安全、自身安全和共同安全，统筹维护和塑造国家安全，以新安全格局保障新发展格局。

三、为中国式现代化行稳致远提供坚实支撑

进入新时代，围绕实现国家战略目标，贯彻总体国家安全观，中国国家安全坚决履行党和人民赋予的重大责任，维护党的执政地位和社会主义制度，提高人民群众获得感、幸福感、安全感，保障高质量发展，维护国家领土完整和海洋权益，确保新兴领域安全可靠，防范化解中国式现代化进程中的各种风险，为实现中华民族伟大复兴筑牢安全屏障，为促进世界和平与发展提供战略支撑。

四、在发展中固安全，在安全中谋发展

进入新时代，中国明确把统筹发展和安全作为治国理政的重大原则之一，纳入经济社会发展全局考虑，既一以贯之抓好高质量发展这个“第一要务”，又办好保证国家安全这个“头等大事”，把发展和安全统一起来，共同谋划、一体部署、相互促进。

中国在统筹开放和安全中不断发展壮大，开放的大门只会越开越大。中国重视利用国际通行规则维护开放安全，借鉴国际经验做法，加快构建现代化风险防控体制机制，健全开放条件下防御外部风险的制度体系，促进开放和安全协同共进。

五、践行全球安全倡议，推进国际共同安全

中国提出全球安全倡议，回应了国际社会维护世界和平、防止冲突战争的迫切需要，呼应了绝大多数国家要求合作共赢、反对霸权霸道霸凌的普遍愿望，顺应了各国人民建设持久和平、普遍安全世界的共同追求，为消弭国际冲突根源、应对全球安全挑战、完善全球安全治理提供了新方案。

中国主张加强全球安全治理，践行共商共建共享的全球治理观，坚持真正的多边主义，主张厉行国际法治，推动全球安全治理体系朝着更加公正合理的方向变革，更加平衡地反映大多数国家的意愿和利益，更好满足应对全球性挑战的现实需要。

六、在深化改革中推进国家安全体系和能力现代化

新时代新征程，中国进一步全面深化改革，更加注重统筹发展和安全，把维护国家安全摆在更加突出的位置，加快推进国家安全体系和能力现代化。到2035年，全面加强国家安全体系和能力，为基本实现社会主义现代化筑牢安全屏障。从国家安全体系、公共安全治理机制、社会治理体系、涉外国家安全机制等四个方面进行统一布局。以改革创新为动力，以体系化和机制化为主线，完善维护国家安全体制机制，更加注重协同高效、法治思维、科技赋能、基层基础，实现高质量发展和高水平安全良性互动。

新时代中国国家安全在全面深化改革中发展，在伟大斗争中成长，在中国式现代化建设中壮大，将在强国建设、民族复兴进程中践行使命。中国珍视来之不易的安全，始终以守护人民安全、维护世界和平为己任。中国坚持引领和平发展，坚持促进世界稳定和繁荣，在追求自身安全的同时，将与各国携手共商共建共享国际共同安全，为世界持久和平、普遍安全而努力奋斗。

(责编：刘叶婷、崔译戈)