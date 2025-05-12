新华社北京5月12日电 伊朗与美国之间的第四轮会谈11日在阿曼首都马斯喀特结束。伊朗官员说本轮会谈比前几轮“更严肃”且“有益”，美方官员也对会谈结果予以正面评价，阿曼方面说会谈提出“原创性”想法。

5月10日，伊朗外长阿拉格齐在卡塔尔多哈出席第四届阿拉伯-伊朗对话会议时讲话。新华社发（主办方供图）

三方积极评价

——伊朗方面：

伊朗外交部发言人巴加埃11日在社交媒体发文说，伊美第四轮会谈结束，本轮会谈进行得“艰难但有益”，“旨在更好理解彼此立场，并寻求合理、现实的途径以化解分歧”。

率领伊朗谈判代表团的伊朗外交部长阿拉格齐在马斯喀特说，本轮会谈比前几轮“更直接和严肃”，并非泛泛而谈而是“着重于细节”，因而“更加艰难”，但“非常有益”，“可以说双方都对彼此的立场有了更好了解”。

——美国方面：

一名不愿公开身份的美国官员告诉媒体，美方对第四轮会谈的结果感到“鼓舞”，下一轮会谈将在“不久的将来”举行，美方对此期待。

这名美国官员说，第四轮会谈持续超过3小时，“以直接和间接方式”进行。伊朗方面则表示，第四轮会谈是“间接”会谈。据美联社报道，先前的会谈中，阿拉格齐与率领美国谈判代表团的美国总统中东问题特使威特科夫面对面交谈，但多数时候双方团队仍以间接方式谈判，由阿曼外交大臣巴德尔作为中间人传递信息。

3月6日，美国总统中东问题特使威特科夫在白宫外对媒体记者讲话。新华社/法新

——阿曼方面：

巴德尔在社交媒体上说，伊朗和美国谈判代表在讨论中提出了一些“有益且具有原创性”的想法，此次会谈体现了双方希望达成一项“体面协议”的共同意愿。他没有披露有关“原创性”想法的详情。

巴德尔说，第五轮会谈将在双方分别向各自国家领导层汇报后举行。阿拉格齐说，双方同意继续会谈，下一轮的时间和地点待定，阿曼方面将继续协调。

美伊强调“红线”

第四轮会谈开始前，威特科夫接受媒体采访，强调美方“红线”。“铀浓缩项目在伊朗永远不再存在……不允许武器化。”他说，伊朗必须拆除在纳坦兹、福尔道和伊斯法罕的核设施。

阿拉格齐在第四轮会谈后重申伊朗立场，强调“在铀浓缩方面没有妥协余地”。他同时表示，为建立互信，伊朗在铀浓缩的规模、程度等方面可能会作出某种程度的限制。

伊朗总统佩泽希齐扬11日也表示，伊朗无意制造核武器，伊朗准备接受美方在这一方面的要求，但不接受拆毁伊朗核设施的要求，坚持和平利用核能的权利。

2024年9月16日，伊朗总统佩泽希齐扬在首都德黑兰出席其上任后的首次新闻发布会。新华社记者沙达提摄

阿拉格齐表示，与美方会谈的目的是伊朗所受制裁获得解除，这是伊方参加谈判的基础。

路透社11日援引多名伊朗官员的话报道称，伊方愿对自身核活动进行某些限制，以换取解除制裁，但终止铀浓缩或者交出浓缩铀是不可能妥协的“红线”。（记者：惠晓霜、汪强）

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