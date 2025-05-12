新华社缅甸曼德勒5月12日电 题：“他们让我们的生活更安心”——中国防疫队助力提升缅甸震后卫生防疫能力

新华社记者张东强

“身体都好吗？”“接种疫苗了吗？”“食物和水都有保障吗？”中国政府援缅卫生防疫队成员日前在缅甸曼德勒地震灾民安置点走访时亲切地向灾民们询问。

这是位于缅甸曼德勒城内足球场的一个地震灾民安置点，数十个白色救灾帐篷整齐搭建在绿茵茵的足球场上，帐篷顶上的“中国红十字会”字样格外醒目。

“我家房屋的柱子和墙体都已经裂开，几乎快倒了。”灾民内尼钦忍不住伤心，哽咽着讲述了自家的情况。

“真诚地感谢中国为我们提供了庇护所。”内尼钦指着旁边由中国向缅甸援助的救灾帐篷说。她掀开帐篷，向中国防疫队员展示了中国援助的钢架床、毛毯和饮水桶等生活物资。

“要相信日子会越来越好的。加油！”走访结束时，防疫队员拥抱着内尼钦说。内尼钦接过队员递来的纸巾，擦了擦眼泪并用中文说了声：“谢谢！”

旁边的足球场看台上，安置点的灾民们正跟着中国防疫队心理专家做蝴蝶双拍，缓解灾后紧张情绪。

伊洛瓦底江畔不远处，有一个用中国援助的蓝色帐篷沿路搭建的安置点。灾民扎扎一家7口已在这里住了个把月。她说，现在不仅住所安全，还不用担心风吹雨打。

“中国防疫队定期来为我们安置点做环境消杀，正是因为他们，才让我们在安置点的生活更安心。”78岁的灾民昂伦说。

截至5月9日，3月28日缅甸发生的强烈地震已造成约3800人遇难、5100余人受伤。

中国政府援缅卫生防疫队专家张必科表示，中国防疫队于4月19日到达缅甸，是灾后第一支到达、也是目前在曼德勒的唯一一支国际卫生防疫队。

据防疫队另一位专家赵世文介绍，20多天来，防疫队已与缅方建立了灾后卫生防疫联合工作机制，完成了4个重点灾民安置点的多轮走访，全面开展现场调查、病媒生物监测、环境消杀、采样检测、疫苗接种指导、健康教育和心理疏导等工作。

缅甸卫生部曼德勒流行病学部门的团队负责人温莱漂接受记者采访时说：“中国防疫队的到来令我们非常振奋，他们非常专业和热情，开展卫生防疫工作井然有序、成效显著，促进了两国卫生领域的合作。”

中国政府援缅卫生防疫队领队陈雷表示，本次任务是中国对缅甸紧急人道主义救灾援助的一部分。中国防疫队通过现场卫生防疫工作的开展，向缅方传递了成熟的中国灾后卫生防疫经验做法，及时提供灾后防疫技术方案，帮助提升了缅甸的突发公共卫生事件应对能力，为区域公共卫生安全筑牢了防线。

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