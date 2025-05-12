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阿尔及利亚决定遣返多名法国派驻人员

2025年05月12日14:08 | 来源：新华网
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　　新华社阿尔及尔5月11日电（记者徐永春）据阿尔及利亚通讯社11日报道，阿尔及利亚外交部当天召见法国驻阿大使馆临时代办，决定立即遣返不符合派遣程序的法方人员。

　　报道援引消息人士的话说，阿方做出上述决定是因为法方多次公然违反法国驻阿外交和领事机构人员的派遣程序。

　　报道说，阿尔及利亚有关部门近期注意到，法方在未按程序事先正式通知或提出适当申请的情况下，指派至少15名法国人担任外交或领事职务。上述派遣不符合国际公约和外交惯例的常规程序。与此同时，多名持有外交护照的阿方人员被拒绝入境法国。阿方任命派驻巴黎和马赛的两名总领事和其他7名领事已等待法国当局核准超过5个月。因此，阿尔及利亚当局决定立即遣返所有“非正常条件”下派遣的法方人员。

　　数月来，阿尔及利亚和法国关系持续紧张。2024年7月底，由于不满法国在西撒哈拉问题上的立场，阿尔及利亚召回驻法大使。今年4月，两国互驱多名外交人员。4月14日，阿尔及利亚外交部发表声明，要求12名法国外交人员限期离境。次日，法国总统府发布公告说，将驱逐12名阿尔及利亚驻法外交人员，并召回驻阿尔及利亚大使述职。

(责编：刘叶婷、崔译戈)

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