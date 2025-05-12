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全球瞭望｜英媒：保护沿海生态 中国“言出必行”

2025年05月12日13:43 | 来源：新华网
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　　新华社伦敦5月11日电　英国《欧洲人》杂志日前发表题为《斯坦利·约翰逊谈中国、世界自然保护联盟和全球滨海论坛的未来》的文章。在文章中，曾任欧洲议会议员并参与制定欧洲主要环境政策的约翰逊回顾了全球滨海论坛的发展历程。文章摘要如下：

　　约翰逊说，世界上约一半的人口居住在距海岸50公里范围以内，世界上约一半的财富在海岸线50公里以内创造。为什么在全球众多的团体中，此前一直没有一个机构或项目专注于世界沿海地区？现在，中国提出了一些“新的、重要的建议”。

　　文章回顾，2022年11月举行的《湿地公约》第十四届缔约方大会上，中国表示将推动国际交流合作，保护4条途经中国的候鸟迁飞通道，在深圳建立“国际红树林中心”，支持举办全球滨海论坛会议。大会召开后不到一年，2023年9月，首届全球滨海论坛在江苏盐城举行。

　　约翰逊认为，首届全球滨海论坛选址于此实属远见卓识。盐城湿地及海岸带生态系统孕育着一些全球珍稀物种。论坛的实地考察环节广受赞誉，而会场内的磋商同样成果丰硕。

　　首届全球滨海论坛发布《全球滨海论坛伙伴关系倡议》，得到国际社会积极响应，21家机构成为全球滨海论坛合作伙伴。约翰逊说，“这些希望没有落空”，中国“言出必行”。

　　今年9月，第二届全球滨海论坛将再次在江苏盐城举行。约翰逊认为，过去两年来，与沿海生态系统管理相关的挑战并未减少，因此本届论坛会议议程预计将更为紧迫。

(责编：刘叶婷、崔译戈)

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