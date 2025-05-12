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韩国总统选举对战格局初显　李在明领先优势扩大

2025年05月12日10:01 | 来源：新华网
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新华社北京5月12日电 韩国总统选举候选人登记工作11日结束，最大在野党共同民主党候选人李在明与执政党国民力量党候选人金文洙的对战格局初显。最新民调显示，李在明继续处于领跑地位，领先优势扩大。

韩国第21届总统选举定于6月3日举行，候选人登记工作于5月10日至11日进行。截至11日晚，已有至少7人在中央选举管理委员会登记为总统候选人，包括李在明、金文洙和来自改革新党的李俊锡。

4月27日，在韩国高阳，李在明在当选共同民主党总统候选人后致辞。新华社发（全休相摄）

民调机构“真实计量器”11日发布的民调结果显示，假设前三名热门人选参与角逐，李在明的支持率为52.1%，远高于金文洙的31.1%，李俊锡的支持率则下滑至6.3%。与上次调查相比，李在明相对金文洙的领先优势由18.8个百分点扩大至21个百分点。

根据总统选举日程安排，竞选宣传活动定于12日正式启动，共计22天。届时，中央选举管理委员会将在韩国全国约8万处地点张贴印有候选人肖像的海报，并向公众发放选举相关资料。

竞选宣传期间，各总统候选人可于每日7时至23时在公共场所发表演说，其竞选团队可向公众发放传单等资料。此外，总统候选人还将参加4场电视辩论，日期分别定在5月18日、19日、23日和27日。（张旌）

(责编：刘叶婷、崔译戈)

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