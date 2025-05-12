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韩国国民力量党总统候选人之争尘埃落定

2025年05月12日09:35 | 来源：新华网
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新华社北京5月11日电 韩国国民力量党总统候选人之争尘埃落定，前雇佣劳动部长官金文洙将代表该党参加新一届总统选举，11日完成候选人登记。党内高层一度属意的人选、前国务总理韩德洙已退选。

金文洙赶在截止日期当天向中央选举管理委员会登记其参选人资格。他表示，即将到来的选举需要选出一位能够“克服韩国当前危机”的总统，因为意义重大，“我必将当选，并竭尽全力让韩国成为伟大国家”。

5月3日，在韩国高阳举行的韩国国民力量党大会上，金文洙在竞选成功后发表讲话。新华社发（全休相摄）

金文洙本月3日经党内初选获得国民力量党总统候选人提名，但随着前代总统和国务总理韩德洙2日正式宣布以无党籍人士身份参选总统，国民力量党高层要求金、韩“合并竞选”，以增加获胜几率，并要求两人协商由谁出战。在近期民调中，韩德洙的人气高于金文洙，但共同民主党候选人李在明仍大幅领先其他候选人。

金文洙及其党内支持者随后向法院提出申请，试图阻止国民力量党“换人”，法院9日驳回其申请。

金、韩两人私下协商未果后，国民力量党紧急对策委员会10日凌晨撤销金文洙的本党总统候选人提名，将韩德洙注册为党员以便将其提名为新候选人。

这是5月3日在韩国高阳拍摄的金文洙（前右）。新华社发（全休相摄）

国民力量党10日晚些时候召开全体党员大会，否决了党内高层“以韩代金”的提案，结束这场内讧。金文洙重获该党总统候选人资格。韩德洙11日通过其发言人发表声明说，他“虚心接受”上述决定，承诺将协助金文洙竞选总统。

韩国宪法法院4月4日通过弹劾国民力量党籍总统尹锡悦的裁决，即刻罢免尹锡悦总统职务。新一届总统选举定于6月3日举行。韩德洙曾在尹锡悦任内出任总理，并在后者被国会弹劾后任代总统。（沈敏）

(责编：刘叶婷、崔译戈)

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