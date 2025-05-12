新华社巴西利亚5月11日电 专访｜不确定性加剧背景下巴中深化合作具有重要意义——访巴西出口投资促进局主席维亚纳

新华社记者陈昊佺

巴西出口投资促进局主席若热·维亚纳近日接受新华社记者专访时表示，在当前国际贸易格局不确定性加剧背景下，巴西和中国同为全球南方的重要力量，两国深化合作具有重要意义。

维亚纳说，巴西和中国互为重要经济伙伴，双方在贸易和投资等领域合作日益紧密。两国均拥有庞大的人口规模和强劲的国内消费能力，为经贸合作奠定了坚实基础。

中国已连续多年成为巴西第一大贸易伙伴。维亚纳指出，近年来巴中贸易不仅保持高速增长，还呈现出多元化发展趋势。巴西对华出口的禽肉、牛肉、咖啡等农产品数量显著增长。当前巴西正积极推动制造品对华出口，不断提升双边贸易质量和水平。

近年来，越来越多中国制造的电动公交车、新能源汽车出现在巴西城市街头，而中国企业承建运营的新能源发电项目也在助力巴西能源结构转型和可持续发展。

维亚纳强调，巴中两国在推动可持续发展方面合作潜力巨大。巴西在太阳能、水力和风能等方面资源丰富，中国则在绿色能源技术领域具有显著优势。双方在可持续发展领域的合作，不仅有助于巴西抓住全球产业转型机遇，也将共同助力全球绿色发展。

他指出，当前国际贸易格局不确定性加剧，巴中两国作为全球南方的关键力量，在全球经济格局中占有重要地位，双方深化合作具有重要意义。

维亚纳曾在2001年担任巴西北部阿克里州州长期间访问过中国。他感慨道，20多年来，中国发生了巨大变化。他表示，如今巴西各行业对拓展对华合作热情高涨。

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