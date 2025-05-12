人民网开罗5月11日电 （记者黄培昭）10日，第十八届“汉语桥”世界中学生中文比赛埃及赛区总决赛暨“海尔杯·汉语桥”中文比赛在开罗圆满落幕。

本届比赛由中国驻埃及大使馆主办、开罗大学承办，共吸引来自埃及20所中学和1所高中的23位选手参赛。经过激烈角逐，10名优秀选手脱颖而出，晋级决赛。

决赛分为主题演讲、知识问答和才艺展示三个环节。围绕“追梦中文，不负韶华”的主题，选手们用流利、动情的中文讲述了他们学习中文的成长故事与中埃友谊的感人片段。选手们清晰标准的发音、自然真挚的表达，不仅展现了扎实的语言功底，也彰显出深厚的文化理解力。

知识问答环节中，选手们思维敏捷、从容作答，面对涵盖语言知识、中国国情与传统文化的题目应对自如，赢得现场观众阵阵掌声。才艺表演更是异彩纷呈——书法与绘画、歌曲与舞蹈、武术与皮影、小品与现代创意融合交汇，尽展中文学习的多元魅力与中埃文化交流的生动成果。

中国驻埃及大使馆公使衔参赞卢春生在致辞中表示，中文教育在埃及中学蓬勃发展，已有21所试点中学开设汉语课程，未来还将有更多学校加入，为中埃文化交流注入源源动力。

开罗大学孔子学院埃方院长李哈布致辞指出，2022年中文作为第二语言被纳入埃及中学国民教育体系以来，今年是第一届完全由初中学生参与的埃及中学生“汉语桥”比赛，具有里程碑式的意义。

经过激烈角逐，比赛最终评选出初中组和高中组的一、二、三等奖及优秀奖。获奖选手不仅收获了荣誉证书，还获得了丰厚奖品。初中组一等奖得主来自第二区杰出公立语言学校的努尔·艾哈迈德。“我非常热爱学习中文，中文不仅让我看到了更好的自己，也让我获得了更多提升自己的机会，我期望有一天能踏上中国的土地，期待能去中国，追寻和实现我的梦想。”

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