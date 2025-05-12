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2025泰中合作博览会举行签约仪式

2025年05月12日08:57 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷5月11日电 （记者简承渊）由泰国总商会暨泰国贸易院、泰国中华总商会、泰国中国企业总商会主办，泰国IMPACT展览管理有限公司协办的2025泰中合作博览会近日正式举行了合作备忘录签约仪式。

2025泰中合作博览会合作备忘录签约仪式。泰国中企总商会供图

2025泰中合作博览会合作备忘录签约仪式。泰国中企总商会供图

中国驻泰国大使韩志强，泰国总商会暨泰国贸易院主席陈培强，泰国中华总商会主席林楚钦，泰国中国企业总商会会长刘全雷，IMPACT展览管理有限公司首席执行官黄瑞鹏出席签约仪式。

韩志强在致辞中表示，中泰建交50年来，两国始终秉持“中泰一家亲”的情谊，在经贸、人文、科技等领域取得丰硕成果。中国连续12年稳居泰国第一大贸易伙伴，中国企业在泰投资兴业，创造大量就业岗位，推动泰国产业升级数字化、智能化。

陈培强表示，泰国作为东盟枢纽，区位优势显著，期待通过博览会推动双边资源整合，打造互利共赢的经贸合作标杆。

林楚钦表示，博览会将成为知识技术交流与多层级商业对接的平台，特别是在作为现代经济核心的供应链领域实现可持续共赢。

刘全雷表示，中泰合作博览会2025旨在帮助中泰企业有机融入双边市场，优化产业链布局，提升抗风险能力，并向社会各界全面展示中泰两国在高端制造、数字经济、绿色能源等产业发展成果，为企业搭建拓展经贸合作的交流平台，打造合作共赢的范例，为全球经济增长注入信心。

本次博览会将于2025年9月26日至28日在泰国IMPACT会展中心举办，以“泰中建交50周年：携手迈向繁荣”为主题，计划展出面积超过4万平方米，将吸引超过700家来自中泰两国的优质企业参展，涵盖食品加工、科技创新、电动汽车、绿色能源、金融投资等多个关键领域。该博览会旨在通过高水平的展览与交流，推动泰中经济在新时代实现互利共赢、稳步发展。

(责编：曹欣悦、杨牧)

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