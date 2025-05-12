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泰国出台五项新规加强学生签证监管 

2025年05月12日08:55 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷5月11日电 （记者简承渊）近日，泰国高等教育科研创新部部长素帕玛率团队与泰国移民局官员举行会议，重点讨论非学历国际学生签证审批事宜，防范学生签证滥用现象。会议制定课程信息披露要求、教学监督与合规审查、月度学籍状态报告、机构违规处理机制、数据共享与联合调查五项核心措施。

据了解，高等教育科研创新部将颁布公告，明确规定所有教育机构完整披露课程信息，包括课程名称、主办机构、教学内容、授课形式（线上与线下课程比例）、课程时长（教学安排、每周授课天数及每日课时）以及各课程合理招生规模。各院校教育机构必须确保学生出勤率与课程参与度符合教学标准，并须通过电子系统按月提交学生注册及退学状态报告。若发现学生活动不符合课程标准，移民局可据此作出签证撤销决定。

泰国教育部门将制定监管细则，建立定期核查机制，对违规机构采取暂停招生资质等处罚措施。移民局在发现教育机构数据异常或可疑情况时，需与高等教育科研创新部共享信息，双方将成立联合工作组展开调查。

(责编：曹欣悦、杨牧)

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