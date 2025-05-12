人民网乌兰巴托5月9日电 （记者张朋辉）“我少时在中国援建的体育馆打过球，和平大桥至今仍然发挥着重要作用，百货大楼是乌兰巴托最美的商场。这些美丽的建筑承载了蒙古国人民的美好记忆。我们应该爱护、利用好这些建筑，传承好援蒙工人精神。”蒙古国前总统恩赫巴亚尔表示。

活动现场嘉宾合影留念。中国驻蒙古国大使馆供图

活动现场嘉宾合影留念。中国驻蒙古国大使馆供图

5月8日，中国驻蒙古国大使馆举办纪念中国援蒙工人抵蒙70周年招待会。上世纪五六十年代，应蒙方请求，中国先后派出了2.7万余名援蒙工人，支持蒙古国建设。1955年5月8日，首批中国援蒙工人抵达乌兰巴托。中国援蒙工人跨越戈壁草原，来到蒙古国与当地人民并肩奋斗，在蒙古国18个省区建成了850多项工程。期间，有120余名中国工人长眠于此，他们平均年龄只有20多岁。

中国援建的和平桥。人民网记者 张朋辉摄

和平大桥、百货大楼、乌兰巴托饭店、纳来哈公路、国家体育中心……招待会现场播放了纪录片《跨越世纪的情谊——中国对蒙援建纪实》，镜头闪过，人群不时响起热烈掌声。中国援蒙工人建设的这些工程，早已成为蒙古国人民耳熟能详的标志性建筑和基础设施，直到今天都是乌兰巴托市民生活中不可或缺的重要组成部分。

和平桥于1958年正式通车，现在仍是乌兰巴托南北交通的重要节点。88岁的罗·桑吉米特布是一名摄影师，他在现场见证了和平桥通车的历史瞬间，把热烈庆祝的场景定格。“这座桥大大方便了市民出行。通车仪式上，大批乌兰巴托居民聚集在此。当年中国工人劳动的场景，我至今记忆犹新。”桑吉米特布说。

蒙古国功勋杂技演员贡·道尔吉纳木吉勒曾是一名小工，协助中国工人开展工作。道尔吉纳木吉勒说：“中国工人一下火车，就乘坐卡车奔赴各个施工现场，非常敬业、负责，为我们留下了众多高质量的工程。”

乌兰巴托市政府代表阿木格楞在致辞中说：“我们深切缅怀中国建筑工人，感谢他们的贡献。他们辛勤劳动、无私奉献，为蒙古国现代化建设提供了重要帮助。”乌兰巴托纳来哈区区长那彦巴亚尔说：“纳来哈的重要工矿企业、基础设施建设离不开中方的支持。中国建筑工人为纳来哈的发展做了很多基础性工作。我们应该铭记他们的贡献。”

蒙古国外交部国务秘书拉·孟赫图希格说：“中国建筑工人为蒙古国建设作出了重要贡献，留下了很多佳话，向他们致以最真挚的感谢，他们的精神永不泯灭。”孟赫图希格表示，无论是面对新冠疫情、自然灾害，蒙中两国人民都守望相助，这不仅是两国人民的情感纽带，也为国际合作树立了榜样。

“中国建筑工人筑起的不仅仅是一幢幢楼房、一条条道路，更是中蒙人民心灵相通的桥梁。”中国驻蒙古国大使沈敏娟说，“中方将聚焦构建周边命运共同体，发扬援蒙工人精神，传承中蒙友谊，深化战略对接和务实合作，为两国人民带来更多福祉。”

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