打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国驻法兰克福总领馆举办第二届“感知中国·相约里德巴赫”春季招待会

2025年05月12日08:44 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网柏林5月11日电 （记者刘赫）5月10日，中国驻法兰克福总领馆在里德巴赫馆舍举办第二届“感知中国·相约里德巴赫”春季招待会。德国里德巴赫市市长索娜、议长施耐德、副议长坎特齐罗夫斯基及多位市议员，上乌泽尔市政府代表拉奇等与当地市民逾200人欢聚一堂，在盎然春意中共叙邻里情谊。

中国驻法兰克福总领事黄昳扬致辞。中国驻法兰克福总领馆供图

中国驻法兰克福总领事黄昳扬致辞。中国驻法兰克福总领馆供图

中国驻法兰克福总领事黄昳扬欢迎各位友邻莅临里德巴赫馆舍，表示这栋古老城堡十余年来见证了中德合作的点点滴滴，感谢里德巴赫市政府和各位邻居长期营造了一个优美安全的环境、和谐宁静的社区。今后愿以社区一员的身份，与各位邻居和市政同仁一道，为里德巴赫的发展作出更多贡献，为中德民间友好注入新的动力。当前世界格局深刻演变，单边主义、保护主义抬头，地缘冲突此起彼伏。中德两国对和平与稳定的追求高度一致，对多边主义的坚守矢志不移，共同肩负着维护国际秩序、推动自由贸易的重要责任。中德各层级人员互访频繁，两国在经贸、文教、科研等领域的互利合作更上一层楼，共同为世界提供了更多确定性和正能量。

德国里德巴赫市市长索娜高度评价总领馆扎根社区的务实举措，强调民间交往是国际关系的根基所在。索娜表示，总领馆通过共庆“街道节”等“微外交”实践，成功构筑起民意相通的桥梁，越是风云变幻，越需珍视邻里情谊。她表示，基层交往孕育的理解与智慧，恰是破解全球治理难题的密钥。索娜表示期待双方以人文交流为纽带，共同培育更具韧性的邻里关系，将里德巴赫的社区治理经验播撒向更广阔天地。

招待会现场洋溢着家庭温馨氛围，文化体验区人头攒动。巧手包制的饺子热气腾腾，茶艺、剪纸等精湛技艺诠释中华文化魅力。中国小吃餐车现场烹制地道小吃，吸引宾客排队品尝。招待会现场还特别设置新能源展示区，展现中国绿色科技魅力。

(责编：曹欣悦、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部