人民网柏林5月11日电 （记者刘赫）5月10日，中国驻法兰克福总领馆在里德巴赫馆舍举办第二届“感知中国·相约里德巴赫”春季招待会。德国里德巴赫市市长索娜、议长施耐德、副议长坎特齐罗夫斯基及多位市议员，上乌泽尔市政府代表拉奇等与当地市民逾200人欢聚一堂，在盎然春意中共叙邻里情谊。

中国驻法兰克福总领事黄昳扬致辞。中国驻法兰克福总领馆供图

中国驻法兰克福总领事黄昳扬欢迎各位友邻莅临里德巴赫馆舍，表示这栋古老城堡十余年来见证了中德合作的点点滴滴，感谢里德巴赫市政府和各位邻居长期营造了一个优美安全的环境、和谐宁静的社区。今后愿以社区一员的身份，与各位邻居和市政同仁一道，为里德巴赫的发展作出更多贡献，为中德民间友好注入新的动力。当前世界格局深刻演变，单边主义、保护主义抬头，地缘冲突此起彼伏。中德两国对和平与稳定的追求高度一致，对多边主义的坚守矢志不移，共同肩负着维护国际秩序、推动自由贸易的重要责任。中德各层级人员互访频繁，两国在经贸、文教、科研等领域的互利合作更上一层楼，共同为世界提供了更多确定性和正能量。

德国里德巴赫市市长索娜高度评价总领馆扎根社区的务实举措，强调民间交往是国际关系的根基所在。索娜表示，总领馆通过共庆“街道节”等“微外交”实践，成功构筑起民意相通的桥梁，越是风云变幻，越需珍视邻里情谊。她表示，基层交往孕育的理解与智慧，恰是破解全球治理难题的密钥。索娜表示期待双方以人文交流为纽带，共同培育更具韧性的邻里关系，将里德巴赫的社区治理经验播撒向更广阔天地。

招待会现场洋溢着家庭温馨氛围，文化体验区人头攒动。巧手包制的饺子热气腾腾，茶艺、剪纸等精湛技艺诠释中华文化魅力。中国小吃餐车现场烹制地道小吃，吸引宾客排队品尝。招待会现场还特别设置新能源展示区，展现中国绿色科技魅力。

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