新华社北京5月12日电 俄罗斯总统普京当地时间11日凌晨提议无条件重启俄乌谈判，称谈判期间可能就一些新的停火建议达成一致。随后，乌克兰总统泽连斯基说，乌方期待12日起俄乌实现全面持久停火，他15日将在土耳其“等候”普京。

泽连斯基：愿意谈判 但期待先停火

乌克兰总统泽连斯基11日晚在社交媒体发文说，乌方期待12日起俄罗斯和乌克兰实现全面持久停火，他将在土耳其“等候”俄罗斯总统普京前往会谈。

2024年10月17日，在比利时布鲁塞尔，乌克兰总统泽连斯基在欧盟峰会上参加新闻发布会。新华社记者赵丁喆摄

普京11日凌晨对媒体发表声明，提议俄乌双方15日在土耳其伊斯坦布尔无条件重启直接谈判。

对此，泽连斯基11日上午在社交媒体发文回应说，俄方考虑结束战争是“积极信号”，期待俄方确认实行全面、持久和可靠的停火，乌方愿自12日起进行会谈。此前，乌方表示准备从12日起实施至少30天的全面无条件停火。

普京：谈判中或达成新停火协议

普京当地时间11日凌晨对媒体发表声明，提议俄乌双方于15日在土耳其伊斯坦布尔无条件重启直接谈判。

普京说，俄方建议重启2022年中断的谈判，不设任何前提条件。俄方关于谈判的建议已摆在桌面上，决定权在乌方手中。俄罗斯准备与乌方进行严肃的谈判，旨在消除冲突根源，并致力于建立面向历史和未来的长期、持久的和平。俄方曾一再提出停火建议，从未拒绝与乌方进行对话。

普京表示，谈判期间可能就一些新的停火建议达成一致。

5月11日，俄罗斯总统普京在莫斯科克里姆林宫举行记者见面会。新华社记者刘恺摄

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫11日在俄电视节目中说，普京提出与乌方直接谈判，表明了俄方寻求和平解决方案的意愿。

佩斯科夫强调，只有进行严肃谈判才能实现持久和平。

对于泽连斯基有关应先停火再谈判的言论，俄外交部发言人扎哈罗娃11日评论说，普京主张应先就冲突产生的根本原因进行谈判，而后再讨论停火问题。俄外交部无任所大使米罗什尼克说，泽连斯基要求实施停火只是为了让乌克兰军队有时间重新武装和集结，这与乌方先前有关“愿意无条件开始谈判”的表态相矛盾。

土耳其总统：愿主办俄乌和平谈判

土耳其总统府新闻局11日发表声明说，土耳其总统埃尔多安当天同普京通电话，表示土耳其愿意主办俄乌和平谈判。

声明说，埃尔多安对普京关于在土耳其伊斯坦布尔重启俄乌谈判的提议表示欢迎，并表示土耳其已准备好主办此次谈判。他强调，和平的机遇之窗已打开，全面停火将为和谈创造必要条件。

另据俄罗斯总统网站11日发布的消息，普京当天同埃尔多安通电话，详细讨论了拟于15日在伊斯坦布尔重启俄乌直接谈判的提议。埃尔多安表示全力支持俄方这一提议，强调土方愿将伊斯坦布尔作为谈判场所。

此外，土耳其总统府新闻局11日发表另一份声明说，埃尔多安当天同法国总统马克龙通电话，表示土耳其愿意主办俄乌和平谈判。

4月10日，在土耳其伊斯坦布尔，载有美国代表的车辆驶离俄罗斯驻伊斯坦布尔总领馆。新华社记者刘磊摄

马克龙当天抵达波兰访问时对媒体表示，普京提议俄乌恢复直接谈判“只是第一步，但还不够”。

马克龙说，乌克兰及欧洲盟友向俄罗斯提出“无条件停火”，俄乌应先无条件停火，然后再进行谈判。（记者：李东旭、黄河、李振北）

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