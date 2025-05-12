新华社安卡拉/莫斯科5月11日电（记者李振北 黄河）土耳其总统府新闻局11日发表声明说，土耳其总统埃尔多安当天同俄罗斯总统普京通电话，表示土耳其愿意主办俄乌和平谈判。

声明说，埃尔多安对普京关于在土耳其伊斯坦布尔重启俄乌谈判的提议表示欢迎，并表示土耳其已准备好主办此次谈判。他强调，和平的机遇之窗已打开，全面停火将为和谈创造必要条件。

另据俄罗斯总统网站11日发布的消息，普京当天同埃尔多安通电话，详细讨论了拟于15日在伊斯坦布尔重启俄乌直接谈判的提议。埃尔多安表示全力支持俄方这一提议，强调土方愿将伊斯坦布尔作为谈判场所。

此外，土耳其总统府新闻局11日发表另一份声明说，埃尔多安当天同法国总统马克龙通电话，表示土耳其愿意主办俄乌和平谈判。

普京11日凌晨发表声明，提议俄乌双方于15日在土耳其伊斯坦布尔无条件重启直接谈判。他还说，谈判期间可能就一些新的停火建议达成一致。马克龙当天抵达波兰访问时对媒体表示，普京提议俄乌恢复直接谈判“只是第一步，但还不够”。

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