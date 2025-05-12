人民网慕尼黑5月11日电 （记者郭梓云）5月10日，由中外语言交流合作中心主办，中国驻德国大使馆协办，慕尼黑孔子学院承办的第24届“汉语桥”世界大学生中文比赛德国赛区决赛在慕尼黑举行。德国大学生们在比赛中展示了自己的中文水平和对中国文化的了解与喜爱。

现场合影。人民网记者 郭梓云摄

中国驻德国大使夫人史玲在开幕致辞中表示，语言是文明的载体，掌握一门语言就能打开了解其他文化的窗口。中文不仅是全球使用最广泛的语言之一，也承载着五千年中华文明的智慧。她希望参赛选手通过比赛，感受中文之美、了解真实的中国，并体验“天下一家”的理念。

中国驻慕尼黑总领事邱学军指出，语言是沟通思想、传承文明和增进理解的重要桥梁。他认为，国际中文教育体现了互学互鉴和合作共赢的价值，凝聚着中外人士的共同努力。在当前复杂多变的国际形势下，文明交流与理解显得尤为重要。他期待选手们以汉语为桥，深化中德民众之间的了解，成为两国友好交流的语言使者。

本次比赛设有主题演讲、中文知识问答和才艺展示三个环节。比赛期间，来自德国各地的13位选手讲述了自己与中国的情缘、学习中文带给他们的感悟以及对于主题“天下一家”的理解，并带来中文歌曲演唱、国画绘制、古筝演奏、电影配音、太极表演等节目。近百名专家学者、汉语教师、汉学系学生以及汉语爱好者来到现场观摩了比赛。

经过激烈的角逐，来自海德堡大学的柯夏安获得第24届“汉语桥”世界大学生中文比赛德国赛区冠军。今年暑假，她将代表德国参加在中国举办的汉语桥决赛。柯夏安2018年开始自学中文，之后在大学攻读东亚研究专业。她告诉记者，未来她希望从事翻译工作，帮助更多人认识、了解中国，通过自己的努力，为中德友谊作出贡献。

柯夏安获得本次比赛冠军。人民网记者 郭梓云摄

(责编：曹欣悦、杨牧)