新华社巴黎/海口5月11日电 通讯｜把五指山唱给法兰西听——海南与巴黎儿童唱响友谊之歌

新华社记者张百慧 周慧敏 李玥

“我有一个愿望，要去全世界歌唱。给我一双翅膀，我想带着和平鸽，飞到小王子美丽的故乡……”在法国巴黎11区一家剧院的舞台上，来自中国海南的五指山黎苗童声合唱团用清澈而真挚的歌声演绎《把五指山唱给法兰西》。台下，来自巴黎宝丽声童声合唱团的法国青少年默契地为他们鼓掌伴奏。

9日晚，中法两个儿童合唱团通过一场小型音乐会诠释着彼此间的情谊。巴黎宝丽声童声合唱团先用一首法语合唱曲目《如果我去中国》点燃全场气氛，之后用中文演唱《月亮代表我的心》等歌曲。五指山黎苗童声合唱团的孩子们身着民族服饰，演绎了《我是雨林一片叶》《请喝一杯水满茶》等歌曲，独特的海南风情感染着现场观众。

这是五指山黎苗童声合唱团的第二次法兰西之旅。2024年5月，在庆祝中法建交60周年之际，孩子们首次登上法国巴黎的舞台，与宝丽声童声合唱团同台献唱。同年10月，宝丽声童声合唱团受邀到海南演出，双方再次唱响友谊之歌。

对于五指山的孩子们来说，这是与“老朋友”重逢的时刻。“在来时的飞机上，我激动得不得了，都失眠了！”12岁的黎族姑娘王茹涵说。她绘声绘色地向记者讲述这几天与宝丽声童声合唱团成员共度的美好时刻：合唱团指挥伊丽莎白亲手制作了法式蛋糕，同学维克图瓦在家门口贴上了她弟弟书写的“早上好”，几个法国“闺蜜”还给她送了见面礼……“我们的感情很好，就像亲姐妹一样！”

“这是我们第三次见面了！”伊丽莎白兴奋地说，“孩子们互相拥抱……他们渴望在一起，不分离。”

音乐会当晚，伊丽莎白与宝丽声童声合唱团成员全程穿戴带有黎锦元素的服饰，这是他们去年10月在海南演出时收获的礼物。“这已成为（我们）合唱团的演出服。每次上台都能想起他们，这让我感到很幸福。”伊丽莎白说。

宝丽声童声合唱团成员洛拉的母亲莫妮克在观看演出后赞叹，这场音乐之旅“十分美妙”。“我们可以跨越语言的障碍和遥远的距离，走到一起。”

合唱团之间的交流合作让中法青少年搭建起友谊的桥梁，也让他们踏上了探索更广阔世界的旅程。“孩子们通过巴黎这个舞台看到了不同文化的碰撞，看到了更大的世界。他们有属于自己的交流方式，彼此之间越来越亲密。”五指山黎苗童声合唱团指挥兼艺术指导刘旻说。

伊丽莎白告诉记者，宝丽声童声合唱团有十几个孩子在学习中文。“这真的要归功于我们的旅行！”

据介绍，五指山黎苗童声合唱团2022年8月在海南省五指山市水满中心学校成立，目前有约40名成员，年龄在6至12岁之间，大多是当地黎族、苗族孩子。此次赴巴黎，除参观音乐工坊、参加中法音乐交流会外，他们还走进巴黎当地小学，感受不同的音乐艺术教育，并在巴黎歌剧院等地标建筑前“快闪”合唱。

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