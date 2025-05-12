本报巴黎5月11日电 （记者尚凯元）海南五指山黎苗童声合唱团8日至10日在法国巴黎开展“中法童声友谊之桥”文化交流活动。合唱团通过童声合唱、家访互动、非遗展演和音乐情景剧等多种形式，生动讲述中国故事、海南故事，进一步加深中法青少年之间的理解与友谊。

在联合国教科文组织总部，合唱团演唱了《久久不见久久见》《让世界充满爱》等歌曲，展现中国青少年风貌，介绍海南在生态保护与文化传承方面的实践成果。

在巴黎剧院上演的音乐情景剧《和声之旅》中，中法两国的青少年联合演绎《艺术家雅克》《我飞翔》《如果我去中国》等曲目，展现青春与友谊的力量。黎族竹木器乐省级代表性传承人黄海林与其女儿黄柯雅携手法国音乐家马修·乐高珂演奏《椰影》《黎家变了样》《黎山春来早》等作品，将海南自然风光与民族文化通过音乐娓娓道来。

合唱团成员还走进法国宝丽声童声合唱团团长伊丽莎白及团员家庭。中法两国的青少年在轻松温馨的氛围中围坐交流、互赠礼物。伊丽莎白回忆说，2024年黎苗童声合唱团的孩子们到访巴黎，在法中建交60周年之际和宝丽声童声合唱团的孩子们同台演出，同年10月底，宝丽声童声合唱团应邀访问海南五指山，参加以民族文化体验、音乐交流为主题的研学活动，“此时此刻两国的孩子们再次相聚，让我非常感动”。

《 人民日报 》（ 2025年05月12日 16 版）

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