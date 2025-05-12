打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

河内打造网红景点 岘港推出婚礼体验游

越南发展特色旅游

本报记者  杨 晔
2025年05月12日06:20 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　每到周末夜晚，华灯初上，越南河内市还剑湖畔便热闹起来。这里的环湖公路变身步行街，河内市组织专业院团进行民族乐器演奏、民族服饰展演等，志愿者邀请民众和游客参与拔河、荡秋千等民俗活动，使这里成为新的网红打卡地。这是越南为推动旅游业发展、挖掘中心城区旅游潜力而出台的最新举措之一。

　　越南国家旅游局近期公布的数据显示，该国旅游业发展态势良好。仅在2025年春节假期期间，越南就吸引本国游客1250万人次，同比增长约19％。其中，胡志明市、河内市、广宁省吸引游客数量位居前三，分别为210万、100万和96.9万人次，旅游收入分别为7.69万亿、3.53万亿和2.665万亿越南盾（1元人民币约合3590越南盾）。2024年，越南吸引外国游客1750万人次，已恢复至2019年水平。今年，越南计划接待外国游客2200万至2300万人次。“越南旅游业正处于快速反弹阶段，即将迈入新的发展时期。”越南国家旅游局局长阮重庆表示。

　　为充分挖掘旅游业发展潜力，越南国家旅游局要求各地旅游部门丰富游客旅游体验，因地制宜地开展形式多样的生态游、社区游、乡村游、会展旅游以及医疗旅游等特色旅游项目。中部海滨城市岘港推出“享受岘港”旅游促进计划，除了常规的海岛游、度假游项目，还创新性地开发了婚礼旅游这一新业态，致力于打造全新的婚礼体验游目的地。北部广宁省推出了62项旅游产品和服务，并举办了100多项文体旅游活动及赛事，推动文化、体育和旅游产业协同发展。

　　为吸引更多游客，越南航空部门及时扩充运力，增加热点航线班次，着力改善游客出行体验。越南航空公司联合岘港等7个热门旅游省市开发旅游产品套餐，推出特价机票和酒店促销活动等。越南航空管理局预测，未来几年，越南航空客运量将保持年均7.5%至8.5%的增长。同时，越南旅游部门加大面向中国、美国、韩国等主要外国游客来源国的旅游宣介力度。

　　中国连续多年成为越南重要的旅游客源市场。2024年，访越中国游客达370万人次，同比增长214.4%，占访越外国游客总数的21.26%，位居第二。越南国家旅游局前副局长阮黎福表示，目前，河内、胡志明市有直飞中国广州、上海、重庆、深圳、成都等多个城市的航班。多家航空公司还开通了越南与部分中转站之间的转机航班，为中国游客赴越南旅游提供更多便利。

　　在河内经营一家国际旅行社的阮琼英向本报记者透露，随着两国间民众往来日益便利，自2024年以来，她的旅行社接待的中国旅游团数量显著增加，报名赴中国旅游的越南游客数量也明显增长。“越中两国都拥有丰富的旅游资源，希望两国民众通过旅游深入体验当地风情。”阮琼英说。

　　（本报河内电）

　　《 人民日报 》（ 2025年05月12日 16 版）

(责编：白宇、卫嘉)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部