河内打造网红景点 岘港推出婚礼体验游

本报记者 杨 晔

每到周末夜晚，华灯初上，越南河内市还剑湖畔便热闹起来。这里的环湖公路变身步行街，河内市组织专业院团进行民族乐器演奏、民族服饰展演等，志愿者邀请民众和游客参与拔河、荡秋千等民俗活动，使这里成为新的网红打卡地。这是越南为推动旅游业发展、挖掘中心城区旅游潜力而出台的最新举措之一。

越南国家旅游局近期公布的数据显示，该国旅游业发展态势良好。仅在2025年春节假期期间，越南就吸引本国游客1250万人次，同比增长约19％。其中，胡志明市、河内市、广宁省吸引游客数量位居前三，分别为210万、100万和96.9万人次，旅游收入分别为7.69万亿、3.53万亿和2.665万亿越南盾（1元人民币约合3590越南盾）。2024年，越南吸引外国游客1750万人次，已恢复至2019年水平。今年，越南计划接待外国游客2200万至2300万人次。“越南旅游业正处于快速反弹阶段，即将迈入新的发展时期。”越南国家旅游局局长阮重庆表示。

为充分挖掘旅游业发展潜力，越南国家旅游局要求各地旅游部门丰富游客旅游体验，因地制宜地开展形式多样的生态游、社区游、乡村游、会展旅游以及医疗旅游等特色旅游项目。中部海滨城市岘港推出“享受岘港”旅游促进计划，除了常规的海岛游、度假游项目，还创新性地开发了婚礼旅游这一新业态，致力于打造全新的婚礼体验游目的地。北部广宁省推出了62项旅游产品和服务，并举办了100多项文体旅游活动及赛事，推动文化、体育和旅游产业协同发展。

为吸引更多游客，越南航空部门及时扩充运力，增加热点航线班次，着力改善游客出行体验。越南航空公司联合岘港等7个热门旅游省市开发旅游产品套餐，推出特价机票和酒店促销活动等。越南航空管理局预测，未来几年，越南航空客运量将保持年均7.5%至8.5%的增长。同时，越南旅游部门加大面向中国、美国、韩国等主要外国游客来源国的旅游宣介力度。

中国连续多年成为越南重要的旅游客源市场。2024年，访越中国游客达370万人次，同比增长214.4%，占访越外国游客总数的21.26%，位居第二。越南国家旅游局前副局长阮黎福表示，目前，河内、胡志明市有直飞中国广州、上海、重庆、深圳、成都等多个城市的航班。多家航空公司还开通了越南与部分中转站之间的转机航班，为中国游客赴越南旅游提供更多便利。

在河内经营一家国际旅行社的阮琼英向本报记者透露，随着两国间民众往来日益便利，自2024年以来，她的旅行社接待的中国旅游团数量显著增加，报名赴中国旅游的越南游客数量也明显增长。“越中两国都拥有丰富的旅游资源，希望两国民众通过旅游深入体验当地风情。”阮琼英说。

（本报河内电）

《 人民日报 》（ 2025年05月12日 16 版）

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