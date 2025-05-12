——访德国前驻上海总领事芮悟峰

本报记者 徐 馨 刘仲华

“今年是欧盟和中国建交50周年。在我看来，建立外交关系最重要的意义在于求同存异，保持接触和交流。”德国资深外交官沃尔夫冈·罗尔（中文名芮悟峰）日前接受本报记者专访时表示，欧盟和中国建交50周年是双方深化关系的契机，应进一步扩大贸易和投资往来。

自20世纪80年代起，芮悟峰开始在德国驻华大使馆工作，两度出任德国驻上海总领事。这也让他有机会见证中德、中欧关系的迅速发展。芮悟峰还曾任同济大学德国研究中心特聘研究员。现在他在柏林工业大学中国中心任教。

从中德两国领导人互访，到经贸界密切往来，芮悟峰作为参与者和见证人亲历了两国关系的很多重要时刻。“2011年，德中政府磋商机制正式启动。这种磋商机制对德国政府而言并不寻常，充分显示出德中关系的重要性。”芮悟峰表示，“德中合作对两国来说都非常重要，尤其在经贸领域，两国互利共赢，共同发展。德国长期保持中国在欧洲最大贸易伙伴地位，中国也是德国最大贸易伙伴之一。2015年，德国作为创始成员国加入亚洲基础设施投资银行，成为第四大股东。”

如今，中德双方除了继续扩大在机械制造等传统领域的合作，在数字经济、人工智能和清洁能源等新兴领域的合作也不断加强。“德中两国在不同领域各有优势，互相学习让双方受益良多。”芮悟峰说，“在实现全球气候目标的道路上，中国企业和产品为我们提供了许多支持，比如光伏电池、电动汽车等，德国市场上的多数光伏电池产自中国。”

芮悟峰认为，经贸、科技合作之外，德中两国文化交流同样大有可为。2007年到2010年，芮悟峰担任两国交流活动——“德中同行”负责人，携德国艺术作品和科技成果到南京、重庆、沈阳、广州、武汉和上海等多个城市展出。“这个活动吸引了大约200万人次中国观众，大家对德国文化、教育和科技的兴趣和热情让我们很受鼓舞。德中两国民心相通，相互欣赏，我们应该继续推动这种人文交流。”芮悟峰说。

2002年，芮悟峰在担任德国外交部东亚部门负责人期间负责起草有关报告，强调德国应与中国等东亚地区国家建立稳固的政治关系。在芮悟峰看来，加强合作应成为德国对华政策的长期方向，也是欧中关系未来的发展方向。

展望未来，芮悟峰表示，欧中应求同存异，合作共赢，进一步拉近距离。“我们应在全球事务中加强合作，推动应对气候变化《巴黎协定》等重要国际条约的落实，推动国际贸易体系朝着更加开放和公平的方向发展，共同倡导以国际法为基础的国际秩序，互相尊重主权和领土完整，互不侵犯，共同维护全球繁荣稳定。”芮悟峰说。

（本报柏林电）

《 人民日报 》（ 2025年05月12日 03 版）

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