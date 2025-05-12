习近平主席出席近20场双多边活动，共商中俄各领域战略合作大计、共庆世界反法西斯战争胜利80周年、共谱维护国际公平正义新篇，为世界和平与发展的进步事业注入坚定力量

5月7日至10日，习近平主席应邀对俄罗斯进行国事访问并出席纪念苏联伟大卫国战争胜利80周年庆典。访问日程丰富、活动紧凑，习近平主席出席近20场双多边活动，共商中俄各领域战略合作大计、共庆世界反法西斯战争胜利80周年、共谱维护国际公平正义新篇，发出了中俄关系坚如磐石、二战胜利成果不容挑战、世界要公道不要霸道的时代强音，为世界和平与发展的进步事业注入坚定力量。

变化是国际格局的常态，不变的是中俄之间的相互信任、相互支持。习近平主席同普京总统会晤40多次，建立了深厚互信和诚挚友谊。此访期间，通过一对一茶叙，小范围、大范围会谈，两国元首就共同关心的问题深入沟通近10小时，共同签署关于进一步深化中俄新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明，为下阶段双边关系发展作出新的战略指引。中俄是现代化道路上的同行者，此访期间签署的20多项合作文件，涵盖生物安全、投资保护、数字经济、检疫、电影合作等多领域，为中俄关系发展注入新的强劲动能。中俄在世界多极化、经济全球化、国际关系民主化等重大问题上立场高度一致，重申将加强在联合国、上海合作组织、金砖国家等多边框架内的协调配合。以元首引领为根本保障，以务实合作为内生动力，以全面战略协作为鲜明标识，中俄将以两国关系的稳定性应对当今世界面临的各种挑战，为两国人民创造更多福祉，为人类进步事业作出更大贡献。

共同回望历史、守护历史，方能着眼未来、开创未来。习近平主席时隔10年再次出席纪念苏联伟大卫国战争胜利庆典，同各国一道弘扬正确二战史观，共同捍卫战后国际秩序。中国、苏联分别作为第二次世界大战的亚洲和欧洲主战场，是抗击日本军国主义和德国纳粹主义的中流砥柱，为世界反法西斯战争胜利作出决定性贡献。此访期间，两国元首在红场并肩观看盛大阅兵式，共同向无名烈士墓献花，以最隆重的仪式向浴血奋战的先烈表达崇高敬意。双方共同反对篡改历史的企图，维护正确历史叙事，维护联合国权威和国际公平正义。作为二战的胜利成果，台湾回归中国是战后国际秩序重要组成部分。俄罗斯、塞尔维亚、古巴、委内瑞拉、斯洛伐克等多国领导人均表示坚定恪守一个中国政策，认为台湾是中国领土不可分割的一部分。一切歪曲二战历史真相、否定二战胜利成果、抹黑中俄历史功绩的图谋都不会得逞。

当今世界，联合国遭遇前所未有的冲击，霸权主义、单边主义、保护主义甚嚣尘上，确定性日益成为稀缺资源。此访期间，中俄共同发表关于进一步加强合作维护国际法权威的联合声明、关于全球战略稳定的联合声明，强调全面遵守联合国宪章及国际法基本原则，反对滥施单边制裁和“长臂管辖”，彰显了两国作为联合国安理会常任理事国的责任担当。“中方的理念和行动增强了国际社会维护共同利益的勇气和信心”“愿同中方加强协调配合，坚持多边主义，捍卫国际公平正义，维护国际社会共同利益”“赞赏中方在乌克兰、中东等问题上的立场和建设性作用”……多位外国领导人赞赏中国作用，与中方就坚定相互支持、捍卫多边主义、抵制强权霸道凝聚起广泛共识。

对历史最好的纪念就是不忘初心，勇毅前行。只要中俄保持战略定力，坚持战略协作，任何力量都阻挡不了两国实现各自的发展振兴，阻挡不了中俄世代友好的民心所向。牢记、捍卫用鲜血和生命书写的历史，坚守真正的多边主义，坚持共商共建共享的全球治理观，中俄将携手为人类争取更加光明的未来。

《 人民日报 》（ 2025年05月12日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)