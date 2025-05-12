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“甜蜜贸易”背后的坚实根基

费尔南多·雷耶斯·马塔
2025年05月12日06:09 | 来源：人民网－人民日报
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　　一条连接智中两国的“甜蜜之路”正焕发勃勃生机。这条道路不仅提升了智利国家竞争力，更加深了两国人民之间的信任与合作。

　　作为拉美第一个与中国签署双边自由贸易协定的国家，智利近些年对中国的水果等农产品出口不断增加，车厘子更成为中国消费者冬季餐桌的“宠儿”。两国“甜蜜贸易”的背后，离不开5号公路这样的基础设施支撑。基础设施互联互通构筑了拉中合作的坚实根基，一条条道路、一座座桥梁、一所所学校，以及港口、电站等关键基础设施，不仅创造了许多就业岗位，更打通了区域经济发展的“动脉”。

　　据联合国拉美经委会统计，中国参与的基础设施建设使拉美地区物流效率实现了大幅提升，为区域一体化注入强劲动力。如今，拉中合作正在向高质量发展转型升级，从传统的商品贸易拓展至数字经济、绿色能源、科技创新等新兴领域。中国是拉美和加勒比地区的重要贸易伙伴，也是该地区出口增长最快的市场。2000年至2022年，拉中货物贸易总额增长35倍。随着共建“一带一路”倡议与拉美各国发展战略深度对接，拉中贸易额有望在目前5000亿美元的基础上实现更大突破。在数字经济领域，拉中跨境电商业务蓬勃发展；在绿色转型方面，拉美国家已成为中国新能源汽车出口的重要市场。

　　拉中互利共赢的合作模式，正如安第斯山脚下阳光照耀的果园，硕果累累，前景可期。

　　（作者为智利安德烈斯·贝略大学拉美中国问题研究中心主任，本报记者陈一鸣采访整理）

　　《 人民日报 》（ 2025年05月12日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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