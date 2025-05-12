本报记者 陈一鸣

货车通过智利5号公路塔尔卡—奇廉段位于塔尔卡市的一处收费站。

本报拉美中心分社 路易斯·布兰科摄

开栏的话

中拉同属全球南方，拥有诸多相似立场和互补之处，是天然的合作伙伴，“合作共赢”是中拉关系的关键词。

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智利马乌莱大区，阳光洒在整齐排列的葡萄架和错落有致的果树上，一股青草与泥土混合的清新气息扑面而来。汽车驶离智利5号公路塔尔卡—奇廉段（以下简称“塔奇段”），穿过一条幽静的乡间小道，不到20分钟便来到中央山谷地带的罗德里格斯家族果园——一个当地典型的家庭农庄。

“欢迎！”身穿牛仔裤、头戴草帽的农庄总经理帕布罗·罗德里格斯热情迎接。他身上既有果农的朴实，也有着企业家的自信。

“我们农庄原先种植玉米和西红柿。2012年开始转型，改种经济附加值更高的车厘子、葡萄和西瓜。2014年，我们首次向中国出口车厘子。如今，农庄收获的车厘子全部出口中国，生产的葡萄酒也有相当一部分销往中国。”罗德里格斯告诉记者，到了收获季，农庄最多可吸纳约500名季节工，机器轰鸣、人声鼎沸、果香四溢，“就像过节一样”。说话时，罗德里格斯脸上洋溢着自豪的笑容。

“我们确保车厘子从枝头采下到进入冷库不超过3个小时，这样运到中国时才能保持最佳品质。”罗德里格斯说，车厘子需在轮船起航前的“最后一刻”准时抵达港口装船。快速、高效的物流体系是保障这一切的关键。

“自从中国企业接手智利5号公路并升级改造之后，我们的车厘子能更快、更稳妥地运往中国市场。大家都说，中国朋友为我们带来了一条甜蜜的致富路。”罗德里格斯所说的智利5号公路，是连接智利南北的交通大动脉，其中塔奇段全长约195公里，穿越智利最主要的车厘子产区马乌莱大区，因此也被当地人称为“车厘子公路”，是泛美公路智利境内最繁忙的路段之一。

5号公路由中国铁建国际集团（以下简称“中国铁建”）采用“投建营一体化”模式运营。自2021年接手该段公路特许经营项目以来，中国铁建全面实施道路升级扩建和智能化管理：塔奇段涵盖30公里扩建工程、54公里绕城道路设计与施工，以及13处电子收费系统建设；2022年率先采用射频识别技术实现自动扣费。2023年启动运营的奇廉至科伊普伊段作为塔奇段的南延线，包括对166公里既有线路的改造和6.6公里新支线的建设，总里程达172.6公里。项目全部完工后将缓解智利南部城市群核心城市交通压力，推动智利南北地区互联互通，带动沿线相关产业发展。

智利水果出口商协会主席伊万·马兰比奥对本报记者表示，5号公路塔奇段连接起果农、物流商、港口与国际市场，是智利农产品进入中国等亚洲市场的重要通道。该路段的改造升级，大幅提高了运输效率，显著缩短了鲜果到港时间，帮助智利果农获得了更高的出口利润，推动了沿线就业与产业集群发展。

胡安·阿尔瓦雷斯是一名长期往返于智利塔尔卡市与科伊普伊市之间的货车司机。他对本报记者说：“自从中国公司带来了‘无感通行’模式，交通拥堵明显缓解了，运输时间大大缩短。现在运送两地货物，两个多小时就能跑完一趟，一天可以来回两次，我的收入也比以前多了不少。”记者在采访中了解到，随着项目沿线交通条件不断改善，当地民众生活发生了可喜变化：越来越多当地人从事快递、供销、电商等相关产业，收入大幅提升。

夕阳西下，一车车满载当地特色农产品的卡车正通过5号公路驶向港口。这条由中国和智利共同编织的“甜蜜之路”，正将安第斯山的馈赠送往地球另一端，也让两个遥远国度民众的心更贴近。

（本报圣地亚哥电）

《 人民日报 》（ 2025年05月12日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)