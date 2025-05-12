中美经贸高层会谈5月10日至11日在瑞士日内瓦举行。中美经贸中方牵头人、国务院副总理何立峰当地时间11日晚在出席中方代表团举行的新闻发布会时表示，此次中美经贸高层会谈坦诚、深入、具有建设性，达成重要共识，并取得实质性进展。双方一致同意建立中美经贸磋商机制。中美双方将尽快敲定相关细节，并将于5月12日发布会谈达成的联合声明。

何立峰说，在当前形势下，本次会谈受到国际社会高度关注。经过中美双方的共同努力，会谈富有成效，迈出了通过平等对话协商解决分歧的重要一步，为进一步弥合分歧和深化合作打下了基础、创造了条件。

何立峰表示，中美经贸关系既对两国意义重大，也对全球经济稳定和发展有着重要影响。中方愿同美方一道，积极落实今年1月17日两国元首通话重要共识，本着解决问题的务实态度，坦诚对话、平等协商、管控分歧，深挖合作潜力，拉长合作清单，做大合作蛋糕，推动中美经贸关系取得新的发展，为世界经济注入更多确定性和稳定性。

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