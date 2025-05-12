新华社北京5月11日电（记者马卓言、冯歆然）5月11日，外交部就习近平主席出席中拉论坛第四届部长级会议开幕式举行中外媒体吹风会。外交部部长助理苗得雨介绍有关情况并答问。

苗得雨表示，本次部长级会议主题为“共商发展振兴 共建中拉命运共同体”。习近平主席将出席会议开幕式并发表重要讲话，回顾中拉关系发展，阐述中拉命运共同体重要理念的丰富内涵、实践成就和广阔前景，提出发展中拉关系的新倡议新举措，为中拉关系行稳致远指明方向、注入新动能。会议将通过多份成果文件，涉及双方在科技创新、经贸投资、人工智能、金融、基础设施、农业粮食、工业和信息化、能源矿产以及共建“一带一路”等领域合作具体举措，展现中拉在求和平、谋发展、促合作方面的坚定决心。

苗得雨说，十年前，中拉论坛首届部长级会议在北京成功举行，正式开启中拉关系双边合作与整体合作并行互促的新阶段。十年来，在元首外交战略引领和双方共同努力下，中拉论坛建立了部长级会议、中国－拉共体“四驾马车”外长对话、国家协调员会议等机制，搭建起中拉整体合作的四梁八柱。在中拉论坛正式运行十周年之际，举办第四届部长级会议是中拉双方协商采取的承前启后、共商合作、共创未来的重要举措，在中拉合作进程中具有重要标志性意义，将向全世界发出团结协作、共同应对全球性挑战的清晰信号。

苗得雨强调，拉美和加勒比地区是全球南方重要组成部分，拥有巨大发展潜力和良好发展前景，是维护世界和平与发展的重要力量。中国政府一贯从战略高度和长远角度看待和发展中拉关系。习近平主席先后6次访问拉美和加勒比地区，在双多边场合同地区国家领导人密集互动，亲自擘画中拉关系发展蓝图，引领中拉关系进入平等、互利、创新、开放、惠民的新阶段，赋予中拉命运共同体深刻内涵。反对霸权强权、倡导平等互尊是中拉双方共同追求。中拉双方都支持经济全球化，支持多边主义和多边贸易体制，反对单边主义、经济霸凌，反对将经济贸易关系政治化、武器化。中方愿以中拉论坛第四届部长级会议为契机，同拉方共商发展大计、共襄合作盛举，共同为应对全球性挑战、推动全球治理变革、维护世界和平稳定贡献智慧和力量。

苗得雨还就中拉关系和全球贸易等答问。

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