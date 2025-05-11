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印巴同意停火　联合国表欢迎

2025年05月11日17:31 | 来源：新华社
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　　新华社伊斯兰堡/科伦坡5月11日电　印度和巴基斯坦10日达成停火协议，同意立即停火。联合国秘书长古特雷斯当天发表声明，对双方达成停火协议表示欢迎。

　　宣布停火

　　巴基斯坦副总理兼外长达尔10日在社交媒体上说，巴基斯坦和印度同意立即停火。同日，印度外交秘书唐勇胜宣布，印度同巴基斯坦达成停火协议。

　　达尔当天下午接受巴基斯坦媒体连线采访时说，巴印双方军事热线开通后，两国军方实现沟通，双方约定在伊斯兰堡时间10日16时30分（新德里时间17时）停火。此次实现的并非局部停火，而是全面停火。

　　巴基斯坦外交部当天发布简短声明说，巴方始终致力于维护地区和平与安全，在追求和平的努力中从未放弃巴主权与领土完整。

　　同日，印度外交秘书唐勇胜在一场记者会上说，印巴军方10日下午进行了通话。双方同意，自新德里时间17时起，双方停止所有陆海空射击和军事行动。印巴双方已指示落实这一停火协议。印巴高级将领将于12日再次会谈。

　　双方宣布停火后，巴基斯坦民航局立即发布公告，宣布巴基斯坦全面恢复领空开放，全国所有机场和各类型航班均恢复正常运营。

　　联合国秘书长古特雷斯10日通过其发言人发表声明，对印度和巴基斯坦当天达成停火协议表示欢迎。

　　声明说，古特雷斯欢迎印度和巴基斯坦达成停火协议，认为这是朝着结束当前敌对状态和缓和紧张局势迈出的积极一步。古特雷斯希望该协议将有助于实现持久和平，并营造一个有利于解决两国间更广泛的、长期存在的问题的环境。联合国支持旨在促进该地区和平与稳定的努力。

5月5日，在位于纽约的联合国总部，联合国秘书长古特雷斯在记者见面会上讲话。新华社记者 谢锷 摄

5月5日，在位于纽约的联合国总部，联合国秘书长古特雷斯在记者见面会上讲话。新华社记者 谢锷 摄

　　违反停火？巴方否认印方指控

　　印度外交秘书唐勇胜在10日晚些时候举行的记者会上表示，巴基斯坦违反了双方几个小时前达成的停火协议，印度军队正在对巴方行动进行反制。印方敦促巴方正确认识局势，并立即停止相关行动。

　　巴基斯坦新闻与广播部长阿陶拉·塔拉尔10日晚否认印度对巴方违反双方达成的停火协议的指控。

　　塔拉尔在接受当地媒体采访时说，巴基斯坦没有违反停火协议，印度官员和媒体的所有指控都是毫无根据的。“这是一个庆祝的时刻，人们都在欢呼，因为这是巴基斯坦民族的胜利。”

　　印巴之间紧张局势已持续数周，起因是印控克什米尔地区4月22日发生造成重大人员伤亡的枪击事件。印度指责巴方与这次事件有关联，而巴方否认。

　　随后，双方在克什米尔地区多次交火。巴基斯坦三军新闻局本月10日说，巴当天凌晨发起“铜墙铁壁”军事行动，以回应印军对巴多地发动导弹袭击。此前，印度本月7日凌晨对巴发起代号“朱砂行动”的军事打击。（记者：蒋超、杨恺、伍岳）

(责编：赵光霞、牛镛)

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