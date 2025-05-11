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京剧表演令新西兰观众惊艳

2025年05月11日16:13 | 来源：新华网
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新华社新西兰奥克兰5月11日电（记者龙雷、陈正安）2025“知音湖北·京韵四海”新西兰奥克兰京剧专场演出于当地时间9日晚在奥克兰市民剧院举行，在当地观众中引起热烈反响。

9日晚，湖北省京剧院的艺术家们为新西兰观众演出了《三岔口》《白蛇传·游湖》《杨门女将·巡营》等多个经典京剧选段，现场不时响起热烈的掌声与喝彩声。多名当地观众表示，这是他们第一次近距离感受中国京剧，精致的服饰、婉转的唱腔、传神的表演令人惊叹。

中国驻奥克兰总领事陈世杰说，京剧是全世界的文化遗产，希望这次京剧表演在新西兰观众心中播撒对中国文化好奇与热爱的种子。

10日在奥克兰都会博物馆举办的“弦歌舞京韵·粉墨会知音”京剧艺术沙龙吸引不少当地京剧爱好者参与。活动上，中国京剧表演艺术家们围绕京剧的历史、流派、音乐特征等内容，向现场观众做了生动讲解并进行互动展示，进一步增进了新西兰民众对中国国粹的理解与热爱。

本次活动由湖北省文化和旅游厅、奥克兰中国文化中心主办，湖北省京剧院承办。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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