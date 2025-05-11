新华社北京5月11日电 美国科学家近期研发了一种利用玉米秸秆等生物质废弃物生产低成本糖的新方法，有望推动可持续生物燃料的发展。

生物质是指通过光合作用而形成的各种有机体，包括所有的动植物和微生物；生物质能则是太阳能以化学能形式储存在生物质中的能量形式，是发展前景广阔的一种绿色能源。

生物质资源丰富且价格低廉，但由于纤维素和木质素等复杂结构分子的分解难度较大，其加工成本高一直是主要障碍。为释放这一资源的巨大潜力，必须开发出新的预处理技术，以更好地分解复杂聚合物，生产出价格低廉的糖。

美国华盛顿州立大学领衔的研究团队近期在英国《生物资源技术》杂志上发表论文称，他们利用亚硫酸铵基碱性盐对玉米秸秆（包括玉米茎、壳及其他残余物）进行加工处理，将其转化为低成本的糖，用于生物燃料和生物产品的生产，从而提高了经济可行性。

研究人员使用氢氧化钾和亚硫酸铵在约80摄氏度的温度下对玉米秸秆进行预处理。这一处理方式使酶能够将纤维素聚合物分解为糖，然后这些糖可被进一步发酵转化为生物燃料和生物产品，且无需额外的化学回收步骤。

该项目由美国能源部资助，相关技术正在申请专利。接下来研究人员将推进这一预处理技术的中试（产品正式投产前的试验）规模研究。

(责编：艾雯、刘叶婷)