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加州州长批美关税政策导致经济“亮红灯”

黄恒
2025年05月11日16:11 | 来源：新华网
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新华社洛杉矶5月10日电（记者黄恒）美国最受欢迎的播客平台之一“迈达斯之手”网络公司10日播出对加利福尼亚州州长加文·纽森的专访，纽森抨击美国政府的关税政策，称美经济正为此“亮红灯”。

纽森说，当前仅有的粗略统计数据以及他自己与码头工人、货车司机交流后得到的信息表明，加州北部主要港口奥克兰港进口量减少20%。南加州由洛杉矶港和长滩港组成的港区，占美国货物进口运输量的40%，目前港区进口量减少35%，加州整体上预定入港货轮数量已锐减60%。

“这是亮红灯了，而不仅仅是黄色警告。”纽森说，现在是美国政府必须清醒的时候了，他们已经给经济造成了切实破坏，而且这种破坏难以在短时间内被修复。

纽森警告说，若当前的关税政策持续，几个月后美国消费者可能面对空空如也的货架，而且即便美国政府明天就取消当前政策，由于供应链传导需要时间，修复关税造成的问题也不容易。

纽森表示，当前美国最基本、最要紧的问题就是关税政策，它影响到普通人的生活，影响到包括加州在内的国家经济和政府预算。他指出，当下更大的问题是消费者信心骤减，关税政策再加上朝令夕改的草率作风，破坏了投资和商业氛围，其影响将延续到数月之后。

纽森还在播客节目中抨击了美英达成的所谓“贸易协议”，称其实际上损害了美国汽车制造业，因而遭到美各大汽车公司反对。

本届美国联邦政府就任后，纽森多次就关税政策批评联邦政府，坦言加州深受关税之害。加州也是美国首个针对联邦政府关税问题提起诉讼的州。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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