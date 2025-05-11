人民网迪拜5月11日电（记者管克江）当地时间5月9日，“茶和天下”·雅集暨“江西风景独好”摩洛哥“江西日”活动在拉巴特中国文化中心举行。期间还举办了旅游推介会、图片展、陶瓷展、茶文化展和非遗展演等丰富多彩的活动。

江西省人民政府省长叶建春在致辞中围绕茶文化、陶瓷艺术以及非遗文化三张名片，向嘉宾推介江西。他表示，此次江西与摩洛哥的文化对话，是茶与瓷的召唤，是山与海的共鸣，相信一定能够结出更加丰硕的成果，希望双方发挥各自特色优势，进一步加强文化和旅游领域的开放合作。

中国驻摩洛哥大使李昌林表示，当前中摩关系呈现积极发展势头，江西省在航空工业、电子信息、装备制造业、传统医药、新能源和新材料等领域都具有优势，希望能与摩方拓展合作机遇。

一名摩洛哥茶艺师在表演摩洛哥茶艺。人民网 舒艾卜摄

摩洛哥民众在了解中国茶艺。拉巴特中国文化中心供图

中国是茶的故乡，摩洛哥则是世界第一大绿茶进口国。以茶会友是两国人民共同的文化习俗。“青花兰韵 遇见江西”板块搭建了中摩两国茶文化对话平台，两国茶艺师同台展演，让观众在观看、品茗、互动中感受“一片东方树叶”在不同文明土壤中孕育出的文化异趣。

摩洛哥民众在观察中国瓷器。拉巴特中国文化中心供图

“瓷上新韵”江西陶瓷文化展板块精选昌南陶瓷的青花、玲珑、粉彩、色釉四大名瓷系列多套展品，并以图文展板和影像方式追溯摩洛哥著名旅行家伊本·白图泰的脚步，重温中国与摩洛哥的陶瓷文化交往历史。

非遗文化展区采用“动态展演与静态陈列”相结合模式，吸引众多观众驻足观看。湘东皮影戏传承人演绎《昭王问孔》经典剧目，安源剪纸传承人现场创作了摩洛哥和江西标志性建筑主题剪纸作品，同时配以多幅萍乡农民画作品，让观众多维度感受到江西非遗魅力。

本次活动还专门安排了中摩茶企座谈会环节，为推动中摩茶贸易的持续发展搭建平台。

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