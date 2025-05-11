人民网雅加达5月11日电（记者李培松）5月10日，由北京海外联谊会主办、印尼雅加达华文教育协调机构（简称“雅协”）承办的第十五届“文化中国·水立方杯”中文歌曲大赛印尼赛区总决赛在雅加达圆满收官。历经层层选拔，从来自印尼16个省份的121名参赛者中脱颖而出的41位选手，在决赛舞台上以歌会友，为印中两国文化交流奉献了一场精彩的音乐盛宴。

参赛选手与嘉宾合影。活动主办方供图

比赛现场，灯光璀璨，气氛热烈。选手们带来了风格多样的中文歌曲，用歌声传递对中华文化的理解与热爱，让观众沉浸在中文歌曲的独特魅力中。

中国驻印尼大使馆公参兼总领事郑杰在致辞中表示，经过多年的发展，“水立方杯”已成为印尼华人华侨及友族青少年了解中国文化的重要平台。希望主办方以音乐为纽带，吸引更多人参与，将赛事打造成文明互鉴的文艺盛事，助力印中两国民心相通。

雅协辅导委员会主席胡素丹表示，自雅协首次举办“水立方杯”以来，历经十五年，她本人在这个舞台上见证了选手们的成长。她肯定了选手们在演唱水平和中文能力上的进步，鼓励他们以歌会友、走向世界。

中国银行雅加达分行副行长刘越提到，作为本次大赛的支持单位，她始终坚信文化的交流与传承是推动社会进步、增进国际理解的重要力量。中国银行雅加达分行未来将继续支持文化交流事业，为青年提供展示才华的舞台，为中印尼两国文明互鉴注入更多活力。

雅协执行主席蔡昌杰指出，“水立方杯”见证了无数优秀选手的成长，也见证了印尼华文教育的发展历程。砥砺十五载，一路走来，风雨兼程，每一步都镌刻着坚持与汗水。如今的“水立方杯”不仅仅是一个展示与交流歌唱艺术的平台，更成为了印中文化纽带与桥梁。

经过激烈角逐，少年组金奖由陈亭瑜获得，青年组金奖则颁给了黄孙栋。获奖选手表示，通过参赛不仅提升了自己的音乐水平，更深入领略了中华文化的魅力，未来将继续做文化交流的使者。

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