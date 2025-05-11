人民网曼谷5月11日电（记者杨一）万象消息：10日，老中铁路有限公司与中国香港共享基金会在老挝万象续签《“中老铁路（磨万段）登革热及虫媒疾病防控项目”合作备忘录》。全国政协副主席、共享基金会主席梁振英，中国驻老挝大使方虹，老中铁路有限公司总经理刘宏等出席续签仪式。

续签仪式现场。老中铁路有限公司供图

为促进老挝社会公共卫生健康事业发展，去年5月，双方就铁路沿线防治虫媒传染病传播达成了合作意向，签署了合作备忘录。一年来，双方展开了富有成效的工作。一方面，双方共同做好防治传染病的知识普及。在沿线车站设置了宣传海报、传单，向广大旅客宣传防治知识。去年9月老挝北部发生洪灾期间，双方共同派员前往受灾严重地区开展调研，向当地政府和人民群众宣传防病常识。另一方面，双方共同开展虫媒传染病防治。基金会向中老铁路沿线车站捐赠了360盏灭蚊灯，为琅南塔省的两家医院援建重点实验室，用于控制及消除登革热传播，为广大乘客和铁路员工提供健康保障。

此外，老中铁路有限公司与共享基金会还开展了“消除白内障致盲项目”等公益项目合作。该项目自2022年9月起至2025年2月结束，为6500余人进行了眼科检查，为近5800名老挝患者实施了免费白内障手术，深受老挝政府和当地民众赞誉。（温永华对本文亦有贡献）

(责编：艾雯、杨牧)