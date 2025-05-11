老中铁路有限公司与香港共享基金会续签登革热及虫媒疾病防控合作备忘录
2025年05月11日15:32 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷5月11日电（记者杨一）万象消息：10日，老中铁路有限公司与中国香港共享基金会在老挝万象续签《“中老铁路（磨万段）登革热及虫媒疾病防控项目”合作备忘录》。全国政协副主席、共享基金会主席梁振英，中国驻老挝大使方虹，老中铁路有限公司总经理刘宏等出席续签仪式。
续签仪式现场。老中铁路有限公司供图
为促进老挝社会公共卫生健康事业发展，去年5月，双方就铁路沿线防治虫媒传染病传播达成了合作意向，签署了合作备忘录。一年来，双方展开了富有成效的工作。一方面，双方共同做好防治传染病的知识普及。在沿线车站设置了宣传海报、传单，向广大旅客宣传防治知识。去年9月老挝北部发生洪灾期间，双方共同派员前往受灾严重地区开展调研，向当地政府和人民群众宣传防病常识。另一方面，双方共同开展虫媒传染病防治。基金会向中老铁路沿线车站捐赠了360盏灭蚊灯，为琅南塔省的两家医院援建重点实验室，用于控制及消除登革热传播，为广大乘客和铁路员工提供健康保障。
此外，老中铁路有限公司与共享基金会还开展了“消除白内障致盲项目”等公益项目合作。该项目自2022年9月起至2025年2月结束，为6500余人进行了眼科检查，为近5800名老挝患者实施了免费白内障手术，深受老挝政府和当地民众赞誉。（温永华对本文亦有贡献）
(责编：艾雯、杨牧)
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