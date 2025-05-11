了解丹麦王室

是理解丹麦社会的关键。

作者：许晔

当地时间4月29日，丹麦国王腓特烈十世抵达格陵兰岛。他身穿一件带有丹麦国旗和格陵兰岛旗图案的羽绒服，在掌声中走下飞机。

今年以来，美国新一届政府屡次表示要夺取格陵兰岛的控制权，引发国际舆论关注。在这样的背景下，腓特烈十世此访耐人寻味。有分析认为，他意在向丹麦海外领地释放强烈的“团结”信号。

丹麦王室是世界上最古老的王室之一。历经数个世纪的演变，如今的丹麦国王虽然已无任何实质性的政治权力，但依然是国家统一、民族认同、文化延续的重要象征，在团结民心方面发挥着无可替代的作用。从这个层面来讲，了解丹麦王室是理解丹麦社会的关键。

“欧洲岳父”：捡漏当国王

现任丹麦国王这一脉的故事，要从19世纪的“欧洲岳父”克里斯蒂安九世讲起。

1863年，45岁的克里斯蒂安九世继位，成为丹麦国王。有趣的是，这个王位是“捡漏”来的——前任国王没有子女，只能从旁系家族中选继承人，最终选中了他。

但天上掉下来的“馅饼”没那么好吃。“他刚登基时，丹麦民众很不喜欢他，觉得他是个外来人，从小生活在石勒苏益格公国（位于今丹麦与德国的边境），讲德语而不是丹麦语，甚至有人嘲笑他是‘不懂丹麦政治的德国王子’。”北京外国语大学丹麦研究中心主任王宇辰告诉环球人物记者。

克里斯蒂安九世。（图片来源：丹麦王室网站）

让克里斯蒂安九世苦恼的还远不止于此。

从丹麦国内来看，因1849年才确立君主立宪制，王室和议会之间的权力尚未达到平衡，他登基后不得不深陷政治斗争。

从国际关系来看，当时丹麦和德国的领土之争愈发复杂、激烈，他被迫陷入两难境地：要么签署新宪法，将石勒苏益格划入丹麦，做好战争准备；要么放弃自己的统治根基，让丹麦王国分崩离析。

“克里斯蒂安九世其实也不愿打仗，他的家族就在石勒苏益格，但作为国王，他必须优先考虑整个丹麦王国的利益而不是家族利益。于是，他签署了新宪法。1864年，丹麦与德奥联军之间爆发了第二次石勒苏益格战争。”王宇辰说。

这场战争被称为丹麦历史上最血腥的战争，以丹麦惨败告终。克里斯蒂安九世极尽可能地团结人民，共同努力度过了战后的困难时期，声望因此大幅提升。

后来，他的6个孩子中有4个成为国王或王后：长子继承了他的王位，成为丹麦国王；长女嫁给英国国王爱德华七世；次女嫁给俄国沙皇亚历山大三世；在英国、俄国的支持下，他的次子当上希腊国王。他由此成为举世闻名的“欧洲岳父”，后嗣遍布当今的欧洲王室，比如现任挪威国王是他的玄孙、西班牙太后是他的玄孙女。

克里斯蒂安九世（右）与妻子路易斯。（图片来源：丹麦王室网站）

有分析称，他或许是担心王室会因君主立宪制而逐渐衰落，因此精心编织了这张联姻网络。

“用联姻构建血缘网络，挑战了传统以军事与经济为中心的国际关系叙事，是现代国际关系里国家借助文化资本和制度安排参与权力分配的一个经典范例。”北京第二外国语学院丹麦研究中心主任张喜华表示，二战后，在君主制国家王权合法性被动摇时，这张联姻网络为丹麦维持君主立宪制稳定提供了一种文化层面的正当性解释。

亲民君主：打破王室传统

值得一提的是，不光克里斯蒂安九世有绰号，他的长子、长孙也有绰号。

长子腓特烈八世因当了43年王储，曾被称为“永远的王储”，后来在位短短6年便去世。长孙克里斯蒂安十世，在二战时纳粹德国占领丹麦期间，每天独自骑着白马走上哥本哈根街头，以示丹麦不会屈服于纳粹统治，因此被称为“骑士国王”。

他的曾孙腓特烈九世虽没有广为人知的绰号，但种种打破王室传统的举动给世界留下深刻印象。

克里斯蒂安九世（中）抱着曾孙腓特烈九世，左一是他的长子腓特烈八世，右一是他的长孙克里斯蒂安十世。（图片来源：丹麦王国驻华大使馆微信公众号）

腓特烈九世喜欢健身，也喜欢文身，手臂和胸前都文着龙。他早年学习钢琴，后来迷上指挥，师从丹麦皇家歌剧院的一位指挥家。在王储时期，他经常守在皇家歌剧院，随时准备在年迈的老师生病时接过指挥棒，还曾隐姓埋名到丹麦国家广播乐团担任客座指挥。

1947年，腓特烈九世继位。他在位时，丹麦经历了巨大且快速的变革，走向现代化，王室要面对全新的适应性挑战，而他“不走寻常路”的性格反而成了优势。

“他主动推进改革，推动王室转变为国家统一的文化象征，通过减少仪式神秘性、建设亲民形象与透明化制度，满足议会民主的发展需求，有效重塑了王室的社会角色。”北京第二外国语学院丹麦研究中心研究员谷健说。

人们常看到这位国王骑着自行车在哥本哈根街头四处转悠，也会在商店、书店、公园等地和他偶遇。据美国《时代》周刊报道，一天早上，腓特烈九世骑车穿过蒂沃利公园时，停下来与一名游客闲聊。游客问：“我来自美国，在芝加哥开店，你呢？”他淡定回答：“我是（丹麦）国王。”

在王宇辰看来，腓特烈九世重塑了丹麦王室的形象。“以前，丹麦王室高高在上，普通民众无法接近。因为他，王室开始走亲民路线，并向外界呈现王室家庭的生活。”腓特烈九世1935年和瑞典公主英格丽德结婚，婚后育有3个女儿。多年来，只要没有公务在身，他每天都和家人一起享用下午茶。“在公众眼中，他们是非常幸福的一家人，很受欢迎。”

腓特烈九世（中）与妻子英格丽德（右二）及3个女儿。右一为长女玛格丽特二世。（图片来源：丹麦王室网站）

此外，腓特烈九世还推动丹麦宪法修订，改变了王位继承规则，允许女性在没有兄弟的情况下继承王位。这是丹麦王室走向现代化的一大步，也开启了丹麦后来持续半个多世纪的“女王时代”。

个性女王：强化丹麦文明叙事

1971年的最后一天，腓特烈九世向全国发表了新年讲话。没想到短短14天后，他便因病去世。他的长女、32岁的玛格丽特二世继位。

这位女王继承了父亲的亲民路线，常常在街头散步，有时独自去逛菜市场。她也和父亲一样有个性，曾以公主身份加入丹麦女子空军，学过柔道、击剑、滑雪，喜欢抽烟，拒绝使用手机和网络。因为热爱考古，她还专门跑到英国剑桥大学学考古学，后来参加了意大利、埃及和苏丹的考古发掘工作。

公主时期，玛格丽特二世加入丹麦女子空军。（图片来源：丹麦国家旅游局微博）

但玛格丽特二世最为人津津乐道的，还是她在艺术上的造诣。

她大半辈子都在画画，作品常被各国博物馆展览，而这并非完全因为她的女王身份——

20世纪70年代，她作为《指环王》的书粉，化名“英加希尔德·格拉斯默”为该书画了几幅插画，并寄给了作者托尔金。托尔金通常不希望别人为他的作品绘制插图，而是希望读者在脑海中构建自己对于故事的想象。但当他去世时，人们发现他专门在几张插画上写了赞美之词，那些画正来自玛格丽特二世。

玛格丽特二世为《指环王》画的插画。（图片来源：丹麦王室网站）

除了画画，玛格丽特二世还会剪纸、刺绣，还曾为电影和芭蕾舞舞台进行布景和服装设计。

日常生活中，她的着装也常常让人眼前一亮，英国《Vogue》杂志称赞她是“时尚女英雄”。

玛格丽特二世的着装亮眼。（图片来源：《Vogue》杂志社交媒体账号）

张喜华曾于2019年受到玛格丽特二世的接见。在她看来，这位女王“已将艺术修养转化为文化治理资本，使丹麦王室成为文化生产者”。在国际事务中，玛格丽特二世推动了跨文化交流，强化了丹麦以文明为核心的国家叙事，使丹麦在国际文化舞台上的形象更加鲜明和独特。“即便是支持丹麦成为共和国的人，也对她表示尊重和钦佩。”

去年初，玛格丽特二世宣布主动退位。这是丹麦近900年来首次有君主主动退位。

长期关注王室的人不禁联想到另一件事：2022年，玛格丽特二世决定取消其次子约阿希姆王子4个孩子的王子和公主头衔，通过精简王室成员来减少公共开支。“既然大趋势如此，王室迟早要精简，那她希望自己来做这个‘恶人’。”王宇辰说。

玛格丽特二世。（图片来源：丹麦官方社交媒体账号）

现任国王：愿做“有凝聚力的明日之君”

当地时间2024年1月14日，腓特烈十世继位。

他深受父母影响，喜欢中华文化，在王储时期曾数次访华。2012年，他带着王储妃玛丽一起来华访问；2017年、2018年，他又接连两次到访中国。

“2018年那次，他到访了北京外国语大学，得知我们学校是中国唯一一个丹麦语教学点，很感兴趣。”王宇辰回忆说，他当时一点架子都没有，同大家聊了半小时家常，“问学生为什么选择学习丹麦语，和一名年龄相近的老师聊养生，比如腰椎、颈椎不好怎么办，完全把自己当成一个普通人”。

“成为一个普通人”，这或许是腓特烈十世内心最深处的向往。青少年时期，他一直不适应未来注定会成为国王的生活，对来自外界的关注感到不安。“你一出生就会被公开，会很有名，很多人想要去接触你、了解你、描述你，这太不舒服了。”他说，“我不想把自己锁在城堡里，想做我自己。”

他一度成为“叛逆青年”，埋怨父母忙于履行王室义务而忽视了他。20世纪90年代，他沉迷于奢靡生活，被外界称为“派对王子”。直到他获得政治学硕士学位后，人们对他的看法才有所改变。英国广播公司称，他是第一位完成大学教育的丹麦王室成员。

后来，他在丹麦军队接受训练，变得更加成熟。在1995年的300名新兵中，他是通过所有测试的4个人之一。离开军队后，他将很多精力放到了体育上，从2009年到2021年一直担任国际奥林匹克委员会委员。

因为体育，他还意外收获了爱情。2000年，他到悉尼看奥运会比赛，其间邂逅了澳大利亚平民女孩玛丽。两人经历了一段时间异地恋，于2004年修成正果，婚后育有4个子女。腓特烈十世尽可能让孩子们接受普通教育，将他们送到公立学校上学。

2018年，腓特烈十世（左一）50岁生日之际，与妻子、4个孩子合影。（图片来源：丹麦王室网站）

靠性格亲民、重视家庭、热爱体育等，腓特烈十世树立起良好的公众形象。

“他继位这一年多，丹麦人对他和王室的支持率再次升高。一方面，许多丹麦人因为喜欢玛格丽特二世，爱屋及乌地支持她的儿子。另一方面，他继位后确实给王室带来了变化，比如废除‘丹麦王室供应商’计划，禁止企业再用这个标签打广告；推行礼品新规，不接受企业赠礼，出席活动接受的礼品进行公示，这些举措让民众对他很有好感。”王宇辰说。

如今，面对美国对格陵兰岛的虎视眈眈，腓特烈十世也采取了行动。

除了近日访问格陵兰岛，他此前还推动修改了丹麦国徽，将国徽中的一部分图案改为象征格陵兰岛的北极熊和象征法罗群岛的公羊。

左为旧版丹麦国徽，右为新版丹麦国徽。（图片来源：丹麦王室网站）

丹麦王室问题专家索伦森指出，这是对美国的“直接反击”，体现了丹麦的国家力量与民族自豪感。

正如继位当天，腓特烈十世致辞时所说，他愿成为“有凝聚力的明日之君”。现在，正是他践行诺言、彰显王室作用的关键时刻。

监制：吕 鸿 张 勉

编审：陈佳莉

编辑：尹 洁

(责编：宋心蕊、牛镛)