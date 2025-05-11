人民网雅加达5月10日电（记者李培松）5月10日，2025年“汉语桥”中文比赛印尼巴厘省赛区选拔赛在伽内什师范大学巴陵康孔子学院隆重举行。此次比赛由巴陵康孔子学院主办，巴厘通用能源公司协办，由“汉语桥”系列比赛评委、“汉语桥”世界大学生中文比赛评委会主席、北京大学对外汉语教育学院院长赵杨教授担任此次比赛的评委会主席，中国人民大学李泉教授，北京语言大学杨玉玲教授，中华女子学院陆萍博士以及信阳师范大学钱道静副教授担任评委。

闭幕式后合影。活动主办方供图

本次比赛分为小学生组“天下一家”和高中、大学生组“追梦中文，不负韶华” “快乐中文”三个不同主题，巴厘省各个地区共选送38名选手同台竞技。选手们通过中文演讲、知识问答与中华才艺展示三大环节，展现了卓越的语言能力与文化理解力，为观众呈现了一场精彩纷呈的文化盛宴。

中国驻登巴萨总领事张志昇在闭幕式致辞中表示：“选手们架起的不仅是语言之桥，更是民心相通之桥。巴厘岛作为旅游胜地，正有越来越多印尼青年通过学习中文参与两国文旅、经贸合作。”

赵杨对比赛做了点评。他对选手们的中文演讲和中华才艺展示给予高度评价，鼓励选手们进一步学好中文，做中国和印尼两国交往的文化使者，在学习中国语言文化的同时，把印尼的历史文化介绍给中国朋友，实现文明交流互鉴，为构建人类命运共同体做出贡献。

经过激烈角逐，科芒与陈晓慧分别获得小学生组和高中、大学生组冠军，他们将代表巴厘省赛区到雅加达参加汉语桥印尼全国总决赛。现场还揭晓了“最佳口才奖”“最佳风格奖”和“最佳指导教师”等单项奖。

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